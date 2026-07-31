Валовая прибыль «Почты России» в первом полугодии достигла 8 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года валовая прибыль «Почты России» составила 8 млрд руб. против убытка в 0,7 млрд руб. за аналогичный период 2025 года. Выручка компании за первые шесть месяцев этого года выросла на 2,8% год к году, до 108,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Скорректированный показатель операционной прибыли (EBITDA) за отчетный период вырос на 10,3 млрд руб. и составил 3,5 млрд руб.

Коммерческие направления показали рост на 8%, из них выручка от грузоперевозок выросла на 31%, от услуг фулфилмента и прочих складских логистических услуг — на 60%.

Больше 53% услуг «Почты России» доступно на диджитал-витринах. К концу первого полугодия 2026 года свыше 54% писем отправлялось через электронную почтовую систему.

Цифровые сервисы, включая доставку корреспонденции в электронном и гибридном формате, принесли «Почте России» 14,9 млрд руб.

Благодаря программе повышения операционной эффективности операционные расходы «Почты России» снизились на 4,4 млрд руб.

Число малых и средних предприятий, которые начали пользоваться услугами «Почты России», выросло на 20% и превысило 20 тыс. Количество пользователей личного кабинета юрлиц увеличилось на 9%, около 16% аудитории перешли на мобильные платформы. Число активных пользователей личного кабинета и приложения «Почты России» составило 12,5 млн в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о модернизации и поддержке «Почты России». Документ предусматривает новые механизмы финансирования компании, включая возможность за отдельную плату принимать у граждан физические заявления.