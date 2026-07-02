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18+
02.07.2026 в 11:00

Правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» судится из-за своих мультперсонажей с «Лентой»

Miraculous Corp. подала иск в Арбитражный суд Москвы

Французская анимационная компания Miraculous Corp., которая владеет правами на мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот», обратилась с иском к сети магазинов «Лента». Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Москвы. Компания требует взыскать с «Ленты» компенсацию за нарушение исключительных прав. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предметом спора между Miraculous Corp. и «Лентой» могли стать товары с изображением героев мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот», продававшиеся в торговой сети.

Претензии правообладателя могут касаться не только производителей продукции с изображением персонажей мультсериала, но и компаний, которые участвовали в продвижении и продаже таких товаров. Так, среди ответчиков по иску значатся маркетинговые агентства.

Ранее компания ZAG America LLC (правообладатель мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», владеет 40% в Miraculous Corp.) подала около 900 исков в российские арбитражные суды по поводу защиты своих интеллектуальных прав. Аналитики говорят, что такие исковые заявления — распространенное явление на рынке, в том числе в связи с развитием электронной коммерции.

Лента Суд Леди Баг и Супер-Кот
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