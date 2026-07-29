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29.07.2026 в 11:40

Повышение НДС до 22% принесло бюджету 426 млрд рублей за полгода

ФНС также зафиксировала рост поступлений по страховым взносам и НДФЛ на 13%

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% обеспечило дополнительные поступления в бюджет на сумму 426 млрд руб. за первое полугодие 2026 года. Об этом глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишут «Ведомости».

По данным ФНС, изменения правил уплаты НДС для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) также увеличили доходы бюджета. Налогоплательщики с годовой выручкой от 20 млн до 60 млн руб. перечислили 108 млрд руб., а компании и предприниматели с доходом от 60 млн до 450 млн руб. — 415 млрд руб.

Кроме того, поступления по страховым взносам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Егорова, увеличение сборов связано прежде всего с ростом налоговой базы и доходов, а не только с изменением ставок.

«Речь идет даже не столько о самом налоге, сколько о самой базе. Это именно рост дохода, который обеспечивает этот рост. Поэтому здесь мы тоже видим, что все стабильно», — указал Егоров (цитата по «Ведомостям»).

Всего за январь — июнь 2026 года в бюджетную систему России поступило 31 трлн руб., что на 8%, или 2,4 трлн руб., больше, чем годом ранее. Доходы федерального бюджета выросли на 6%, а региональных — на 8%. При этом около 90% федеральных доходов обеспечили несырьевые поступления, увеличившиеся на 25%.

Повышение ставки НДС до 22% вступило в силу с начала 2026 года в рамках налоговой реформы. Одновременно были изменены правила обязательной уплаты НДС для предпринимателей на УСН. При этом в июне президент России предложил сохранить минимальный порог годовой выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн руб. и отложить его дальнейшее снижение.

Налоги НДС бюджет
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