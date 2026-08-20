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20.08.2026 в 09:20

Потребители скептически относятся к ИИ в рекламе

Наиболее критично к ИИ в рекламе относится молодежь

79% опрошенных американцев заявили, что за последний месяц видели рекламу, которая, по их мнению, была создана с помощью ИИ. При этом 49% негативно относятся к использованию искусственного интеллекта компаниями в рекламе, тогда как положительно его оценивают только 19%. Такие данные приводит Gallup по итогам опроса Bentley University-Gallup.

Потребители готовы принимать ИИ как инструмент для помощи в творчестве. 75% считают допустимым его использование для генерации идей и черновиков рекламы, если это обозначено. 53% также допускают создание с помощью ИИ готового текста, изображений или видео. А вот создание искусственных людей и голосов для рекламы вызывает гораздо больше неприятия: 62% считают это недопустимым даже при раскрытии факта использования ИИ.

Наиболее критично к ИИ в рекламе относятся молодые люди. Среди респондентов 18−29 лет 66% негативно оценивают его использование компаниями, а 73% считают неприемлемым создание с помощью ИИ людей или голосов для рекламы. В целом потребители скорее готовы видеть ИИ как помощника человека, чем как его замену.

Ранее Kantar выяснил, что искусственный интеллект в рекламе снижает эффективность. Однако ролики, где ИИ интегрирован незаметно, работают почти так же хорошо, как традиционные.

Юлия Топольская
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