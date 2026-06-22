Потери зарубежного бизнеса в РФ составили $165 млрд

Совокупные активы компаний из недружественных стран в России с начала 2022 года сократились почти вдвое — с $481 млрд до $244 млрд к началу 2026-го. Часть сокращения — реальный уход, но значительную долю составили обесценение и принудительные списания. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетности тысяч компаний.

Общий объем активов всех иностранных компаний снизился с начала 2022 года с $346 млрд до $208 млрд, или на 40%. Еще стремительнее падал размер их собственного капитала — почти на 58%, или до $82 млрд. Тем не менее около половины иностранных компаний продолжают контролировать активы в РФ.

За 2022−2025 годы компании из недружественных стран недополучили в РФ свыше $610 млрд выручки и около $16 млрд чистой прибыли. Сотня крупнейших утратила доходы на $348 млрд. К потерям добавились большие дисконты при продаже активов (до 60% и более) и обязательные взносы при выходе, что усугубило убытки и снизило привлекательность продажи бизнеса по рыночной цене. Многие бренды и активы были переданы или проданы за символические суммы.

Больше всего пострадали капиталоемкие отрасли: энергетика (потери активов свыше $74 млрд), финансовый сектор ($30 млрд), автопром ($21 млрд), а также производства техники и недвижимости.

При этом активы компаний из дружественных или нейтральных стран выросли более чем в два раза — с $26 млрд до $53 млрд.

В целом, среди сотни крупнейших иностранных компаний ушли из России или приостановили работу 64 компании. Среди них 18 подстраховались и сохранили возможность обратного выкупа активов. Однако, полный возврат западных инвестиций маловероятен без политических изменений, отмечают эксперты.