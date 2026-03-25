Бизнес недружественных стран недополучил свыше $600 млрд доходов в России с 2022 года

Компании из недружественных стран в 2022−2025 годах недополучили в России более $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. В 2021 году их доходы на российском рынке превышали $280 млрд, тогда как в последующие годы показатели в среднем оказывались на $153 млрд ниже этого уровня. Такую оценку приводят «Ведомости».

По расчетам издания на основе финансовых отчетов, сотня крупнейших иностранных компаний за четыре года утратила в России доходы в размере $348 млрд и $16 млрд чистой прибыли. На этом фоне бизнес из дружественных стран существенно укрепил позиции: активы и выручка удвоились, а по итогам 2024 года доходы превысили $42 млрд.

Оценки потерь западных компаний, по подсчетам иностранных СМИ, росли по мере развития ситуации. Уже к июню 2022 года они достигли $59 млрд, к августу 2023 года — около $80 млрд, а к марту 2024 года увеличились до $107 млрд с учетом списаний активов и упущенной выгоды.

Отдельные оценки указывают на более значительные масштабы. Так, американские компании могли потерять до $324 млрд из-за ухода с российского рынка, отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, подобные цифры стали неожиданностью для представителей зарубежных деловых кругов.

Эксперты подчеркивают, что итоговые оценки варьируются в зависимости от методики подсчета. В них могут учитываться списания активов, продажи бизнеса с дисконтом, изъятие активов в доход государства, «налоги на выход», а также недополученные выручка и прибыль, что формирует широкий диапазон итоговых значений.