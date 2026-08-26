Потери товаров Ozon от атак на склады могли превысить 100 млрд рублей

Потери товаров Ozon в результате атак на складские объекты могут составлять от 88,5 млрд до 107 млрд рублей. Такую оценку в эфире «Радио РБК» привел аналитик Data Insight Сергей Семко.

По его словам, стоимость поврежденной складской инфраструктуры Ozon оценивается в диапазоне от 30 млрд до 62,5 млрд рублей. В расчетах учитывается только стоимость товаров и самих складов.

Ущерб Wildberries от атак на логистические объекты значительно выше. Потери товаров маркетплейса Семко оценил в 517−580 млрд рублей.

Строительство новых складов Wildberries, по оценке аналитика, может потребовать еще от 186 млрд до 344 млрд рублей. При этом ключевым вопросом остается возвращение селлеров на пострадавшие площадки.

Отдельной проблемой Семко назвал необходимость государственной поддержки предпринимателей, понесших потери из-за атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов.

Партнер юридической фирмы «Орлова-Ермоленко» Александр Ермоленко заявил, что у Ozon нет значительной финансовой подушки. Он напомнил, что прибыль компании за прошлый год составила около 200 млрд рублей.

В последние дни объекты складской инфраструктуры Ozon подвергались атакам беспилотников. В ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области, 23 августа обломки дронов упали на логистический центр компании в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атакам подверглись объекты Ozon в Краснодаре и Махачкале.

Логистические объекты Wildberries в разных регионах также подвергались атакам беспилотников с середины июля. Помимо Московской области, где в ночь на 18 августа пострадал склад в Богородском округе, атаки фиксировались в Краснодарском и Ставропольском краях, Пензенской области, Удмуртии, Волгоградской области, Татарстане, Самарской, Владимирской, Ленинградской, Тверской и Тульской областях.