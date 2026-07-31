Маркетплейсы могут обязать страховать товары селлеров

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать специальные компенсационные фонды для возмещения ущерба в случае утраты или повреждения продукции. Соответствующие обращения организация направила в Минпромторг и Wildberries, сообщают «Ведомости».

Поводом стали недавние атаки беспилотников на складские комплексы маркетплейса, после которых многие предприниматели столкнулись с потерей товаров. В СЭТ считают, что действующих механизмов защиты селлеров недостаточно.

Союз предлагает закрепить на законодательном уровне обязанность маркетплейсов страховать товары, находящиеся на хранении, а также раскрывать продавцам информацию об условиях страхования и порядке выплаты компенсаций. По мнению организации, это повысит доверие к инфраструктуре электронной торговли и снизит риски для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, СЭТ выступает за временные меры поддержки продавцов в чрезвычайных ситуациях. Среди предложений — отмена штрафов за перенос поставок, возможность бесплатно вывезти товары со складов, льготные комиссии для отдельных категорий продавцов и прозрачная методика расчета скидок для покупателей. В качестве альтернативы денежным выплатам союз также предлагает компенсировать ущерб скидками на услуги маркетплейсов.

Эксперты отмечают, что складские комплексы уже страхуются, однако существующие полисы не всегда покрывают все возможные риски. Поэтому создание единой системы защиты товаров продавцов может стать долгосрочным решением для всего рынка электронной коммерции.

В самой Wildberries сообщили, что ознакомились с инициативой и считают необходимым обсуждать подобные меры совместно с государством, страховыми компаниями и отраслевыми объединениями.