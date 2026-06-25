Рынок общепита в России почти удвоил оборот за два года

С 2023-го по 2025 год оборот российского рынка общественного питания вырос почти в два раза — с 2,87 трлн до 5,27 трлн рублей. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на подсчеты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

При этом рентабельность бизнеса за тот же период снизилась с 8,9% до 7,9%. В НКР связывают давление на финансовые показатели отрасли с усилением конкуренции, в том числе со стороны сегмента готовой еды, который продолжает демонстрировать высокие темпы роста.

По данным NTech, в первом квартале 2026 года продажи готовой еды увеличились на 14% в натуральном выражении и на 22% в денежном, достигнув 353 тыс. тонн и 181 млрд рублей соответственно.

Аналитики НКР прогнозируют, что по итогам 2026 года оборот рынка общепита превысит 6 трлн рублей, что примерно на 10% больше показателя прошлого года. Основными драйверами роста агентство называет инфляцию и увеличение среднего чека.