Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.06.2026 в 09:20

Рынок общепита в России почти удвоил оборот за два года

Несмотря на рост выручки, рентабельность заведений снижается

3

С 2023-го по 2025 год оборот российского рынка общественного питания вырос почти в два раза — с 2,87 трлн до 5,27 трлн рублей. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на подсчеты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

При этом рентабельность бизнеса за тот же период снизилась с 8,9% до 7,9%. В НКР связывают давление на финансовые показатели отрасли с усилением конкуренции, в том числе со стороны сегмента готовой еды, который продолжает демонстрировать высокие темпы роста.

По данным NTech, в первом квартале 2026 года продажи готовой еды увеличились на 14% в натуральном выражении и на 22% в денежном, достигнув 353 тыс. тонн и 181 млрд рублей соответственно.

Аналитики НКР прогнозируют, что по итогам 2026 года оборот рынка общепита превысит 6 трлн рублей, что примерно на 10% больше показателя прошлого года. Основными драйверами роста агентство называет инфляцию и увеличение среднего чека.

Общественное питание Рынок общепита
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.