Пользователям публичных и приватных каналов в «Максе» стали доступны комментарии

Национальный мессенджер «Макс» открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Включить их можно в настройках канала. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Пользователи могут видеть число комментариев под постом и отвечать на сообщения в формате replay, а авторы — взаимодействовать с пользователями от лица канала.

«Макс» планирует в ближайшей перспективе добавить реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы.

Ранее «Макс» открыл всем пользователям с цифровым ID возможность создавать публичные каналы и разрешил авторам переводить приватные каналы в публичные.

Также стало известно, что блогер @petrovchanka_lera возглавила рейтинг доходов от рекламы в «Максе», а Оксана Самойлова стала самым дорогим автором.