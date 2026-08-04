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04.08.2026 в 08:00

Rutube охватил 77% аудитории в крупнейших регионах России

Самым популярным контентом остаются фильмы

Аудитория видеоплатформы Rutube достигла 77% среди жителей 15 крупнейших регионов России в возрасте от 12 до 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Самые высокие показатели проникновения платформы зафиксированы в Новосибирской области, где Rutube используют 93% жителей. В Свердловской области этот показатель составляет 88%, в Москве и Московской области — 86%, а в Краснодарском крае — 80%.

В других регионах уровень охвата также остается значительным. Так, в Ростовской области сервисом пользуются 65% жителей, в Челябинской области — 64%, в Татарстане — 56%, в Башкортостане — 54%, в Красноярском крае — 52%, в Воронежской области — 51%, в Саратовской области — 47%, в Омской области — 43%, а в Пермском крае — 39%.

Наибольший интерес у пользователей вызывают фильмы. В число самых популярных категорий контента также входят лайфстайл-программы и сериалы, которые остаются одними из ключевых драйверов роста аудитории платформы.

Ранее руководитель холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров рассказал, что Rutube не считается альтернативой YouTube, так как контент на платформах различается.

Rutube
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