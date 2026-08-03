Минцифры хочет дать пользователям право выбора ИИ-помощника при первом включении устройств

Минцифры России подготовило проект постановления правительства, который обновляет действующие правила обязательной предустановки программного обеспечения на электронные устройства с учетом развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратил внимание «Интерфакс».

Проект предлагает заменить существующую категорию «голосовой помощник» на более широкий класс — «системный помощник». Под этим понимается ИИ-программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с устройством, операционной системой и приложениями с помощью голосового, текстового и визуального ввода.

Согласно инициативе, при первом включении смартфона, планшета или другого устройства пользователь сможет самостоятельно выбрать системного помощника из перечня доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его установки. При этом проект не предусматривает обязательного использования какого-либо конкретного сервиса.

Документ также устанавливает требования к работе системных помощников. Для выбранного решения должны обеспечиваться равные условия с предустановленными сервисами производителей устройств и операционных систем, включая возможность обновления, пользовательской настройки, корректное отображение в интерфейсе, а также сохранение после обновлений и сброса устройства к заводским настройкам. Предустановленная версия помощника должна предоставляться бесплатно.

Кроме того, Минцифры предлагает разрешить использование поисковых сервисов со встроенными технологиями искусственного интеллекта. В министерстве считают, что это будет способствовать развитию конкуренции между российскими и зарубежными цифровыми платформами, доступными на пользовательских устройствах.

По оценке ведомства, новые правила расширят выбор цифровых сервисов для пользователей и обеспечат равные условия доступа разработчиков ИИ-решений к устройствам и операционным системам. В Минцифры подчеркивают, что цель инициативы — сделать механизм предустановки более прозрачным, устранить преимущества встроенных сервисов производителей и повысить доступность современных ИИ-технологий независимо от ограничений в работе отдельных зарубежных решений.