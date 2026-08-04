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04.08.2026 в 05:50

Telegram пропал из App Store

Мессенджер недоступен для скачивания в нескольких странах

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Приложение Telegram исчезло из каталога App Store сразу в нескольких странах. Пользователи из России, США и Турции при попытке скачать мессенджер получают уведомление о том, что приложение недоступно в их стране или регионе, пишет ТАСС.

При этом ограничение касается только новых загрузок. Пользователи, которые ранее установили его на устройства Apple, по-прежнему могут пользоваться сервисом без изменений.

На других цифровых площадках Telegram остается доступен. Приложение по-прежнему можно скачать через Google Play для устройств на Android, а также в российском магазине приложений RuStore.

UPD: Представители Telegram сообщили, что приложение мессенджера вновь появилось в Apple Store.

Напомним, в России основателю Telegram Павлу Дурову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

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