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25.06.2026 в 10:10

Пользователи с блокировщиками рекламы тратят на покупки больше

Эта аудитория ошибочно считалась потерянной для брендов

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Пользователи блокировщиков рекламы считались «потерянной» аудиторией для брендов и издателей, но новое исследование eyeo и The Harris Poll ломает этот стереотип. По данным аналитиков, именно такие пользователи чаще оформляют подписки, совершают онлайн-покупки и в среднем тратят на 66% больше, чем пользователи без блокировщиков рекламы.

Исследование показывает, что аудитория с блокировщиками рекламы вовсе не избегает коммерческого контента — напротив, она более вовлечена в цифровую экономику. Так, 67% пользователей блокировщиков рекламы оплачивают цифровые подписки против 49% среди тех, кто не использует блокировщики.

В компании eyeo, разработчике Adblock Plus, подчеркивают, что ключевой фактор — не отказ от рекламы, а запрос на ее качество. Так, пользователи позитивно реагируют на «уважительную и ненавязчивую» рекламу.

Данные опроса также показывают более высокий уровень готовности к взаимодействию с брендами. 73% пользователей блокировщиков рекламы готовы регистрироваться на сайтах ради доступа к контенту, тогда как среди остальных таких 62%.

При этом аудитория блокировщиков рекламы заметно чаще встречается среди молодых, обеспеченных и образованных пользователей: чаще всего это люди 18−34 лет, с доходом выше среднего и высшим образованием.

Среди российских интернет-пользователей о блокировщиках рекламы знает только 26% аудитории, среди них только 15% использовали такую возможность хотя бы раз за год.

Юлия Топольская
блокировщик рекламы
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