56% россиян игнорируют интернет-рекламу

Около 56% россиян стремятся не замечать рекламные сообщения в интернете. При этом среди женской аудитории рекламу игнорируют две трети респондентов, а среди мужской — каждый второй. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос компании Buzzoola (входит в МТС AdTech).

Громкий звук в видеоролике заставляет избегать интернет-рекламу 35% респондентов, 25% недовольны информационной перегруженностью. Из-за неактуальности предложения и однообразия рекламу игнорируют по 20% опрошенных.

По данным опроса, за последнее время больше рекламы стало на сайтах (30%), в приложениях (15%), в социальных сетях (14%), в мессенджерах (13%) и у блогеров (10%). Около 9% опрошенных отметили увеличение количества рекламы у маркетплейсов.

При этом о блокировщиках рекламы знает только 26% аудитории, среди них только 15% использовали такую возможность хотя бы раз за год.

«Чтобы преодолеть рекламную слепоту, рекламодателям и создателям рекламного контента, нужно учитывать "красные" и "зеленые" флаги аудитории и тщательно выбирать рекламные площадки. Основным стимулом запоминаемости 37% респондентов назвали креативность рекламы, наличие юмора — 25% участников опроса, а краткое и понятное предложение — 18%. Что касается выбора площадок, то игрокам рынка стоит присмотреться к новым более технологичным алгоритмам выбора, которые приходят на смену привычных инструментов блокировки или разрешения доменов», — отметил генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

Ранее сообщалось, что 55% россиян ждут промокоды от блогеров в период распродаж. Это говорит о доверии к блогерам, как к одному из ключевых факторов эффективности рекламы.