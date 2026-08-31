Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.08.2026 в 09:45

Пользователи ИИ-сервисов тратят на них около 2 тысяч рублей в месяц

Большинство оплачивает только одну подписку

За сервисы с искусственным интеллектом (ИИ) в июле платили 51,6% россиян, которые используют банковские карты для оплаты. Средние расходы на такие услуги составили 2 097 рублей в месяц, следует из данных финтех-сервиса «Плати по всему миру», которые приводит ТАСС.

Средний чек одной операции достиг 1 905 рублей. Обычно пользователи совершают две такие оплаты в месяц, при этом большинство выбирает один ИИ-сервис со стандартным тарифом.

На одного человека в среднем приходится 1,35 сервиса. 74,3% пользователей оплачивают только один продукт, 23,9% — от двух до трех. Семь и более сервисов используют лишь 0,1% клиентов, на которых приходится около 1% всех расходов.

При этом 15,2% пользователей тратят на ИИ более 10 тыс. рублей в месяц. На эту группу приходится 57% всех расходов, причем для таких клиентов искусственный интеллект чаще выступает рабочим инструментом: они преимущественно оплачивают доступ к моделям по мере использования.

С марта по июль 2026 года оборот платежей за ИИ-сервисы вырос в 3,85 раза, а число плательщиков — в 3,45 раза. При этом средние расходы на одного человека практически не изменились: 2 178 рублей в марте против 2 097 рублей в июле, что указывает на рост рынка прежде всего за счет увеличения числа пользователей.

«Искусственный интеллект перестает быть покупкой для энтузиастов и становится обычной строкой в ежемесячных расходах — примерно как когда-то стриминги», — отметил директор по развитию «Плати по всему миру» Павел Белов. По его словам, пользователи чаще выбирают один сервис, который закрывает их основные задачи, и продолжают им пользоваться.

Аналитики использовали обезличенные агрегированные данные об оплатах клиентов с марта по 23 августа 2026 года.

нейросети ИИ-сервисы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.