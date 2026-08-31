Пользователи ИИ-сервисов тратят на них около 2 тысяч рублей в месяц

За сервисы с искусственным интеллектом (ИИ) в июле платили 51,6% россиян, которые используют банковские карты для оплаты. Средние расходы на такие услуги составили 2 097 рублей в месяц, следует из данных финтех-сервиса «Плати по всему миру», которые приводит ТАСС.

Средний чек одной операции достиг 1 905 рублей. Обычно пользователи совершают две такие оплаты в месяц, при этом большинство выбирает один ИИ-сервис со стандартным тарифом.

На одного человека в среднем приходится 1,35 сервиса. 74,3% пользователей оплачивают только один продукт, 23,9% — от двух до трех. Семь и более сервисов используют лишь 0,1% клиентов, на которых приходится около 1% всех расходов.

При этом 15,2% пользователей тратят на ИИ более 10 тыс. рублей в месяц. На эту группу приходится 57% всех расходов, причем для таких клиентов искусственный интеллект чаще выступает рабочим инструментом: они преимущественно оплачивают доступ к моделям по мере использования.

С марта по июль 2026 года оборот платежей за ИИ-сервисы вырос в 3,85 раза, а число плательщиков — в 3,45 раза. При этом средние расходы на одного человека практически не изменились: 2 178 рублей в марте против 2 097 рублей в июле, что указывает на рост рынка прежде всего за счет увеличения числа пользователей.

«Искусственный интеллект перестает быть покупкой для энтузиастов и становится обычной строкой в ежемесячных расходах — примерно как когда-то стриминги», — отметил директор по развитию «Плати по всему миру» Павел Белов. По его словам, пользователи чаще выбирают один сервис, который закрывает их основные задачи, и продолжают им пользоваться.

Аналитики использовали обезличенные агрегированные данные об оплатах клиентов с марта по 23 августа 2026 года.