Российские разработчики ИИ хотят обучать модели на открытом контенте без выплат авторам

Альянс в сфере искусственного интеллекта предложил закрепить в Гражданском кодексе возможность обучать нейросети на произведениях, которые были законно получены или находятся в открытом доступе. Письмо с предложениями направили председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову, сообщают «Ведомости».

В альянс входят «Сбер», «Яндекс», VK , МТС, «Билайн», «Т-банк» и другие компании. Разработчики предлагают разрешить использование такого контента, если правообладатель не установил технический запрет. То есть автору или владельцу прав придется самостоятельно заявить, что его материалы нельзя использовать для обучения нейросетей. В альянсе считают, что такой подход позволит не создавать для российских разработчиков дополнительные ограничения и финансовые обязательства, которые могут сделать отечественные ИИ-сервисы менее конкурентоспособными.

Вопрос особенно важен из-за возможных выплат правообладателям. Рабочая группа под руководством Крашенинникова ранее предложила считать обучение ИИ использованием объектов авторских и смежных прав. При этом правообладатель мог бы публично запретить использование своих материалов. В альянсе считают, что реализовать систему выплат за каждый использованный текст, изображение или музыкальное произведение практически невозможно: для многих материалов сложно определить владельца прав и понять, какую роль конкретный объект сыграл в обучении модели.

Правообладатели с таким подходом не согласны. Представители музыкальной индустрии отмечают, что открытая публикация произведения в интернете не означает согласия на его коммерческое использование. По их мнению, предлагаемая модель фактически перекладывает ответственность на авторов: им придется самостоятельно защищать свои произведения от использования в обучении ИИ. Среди возможных компромиссов эксперты называют единый реестр запретов и разрешений, машиночитаемые отметки и централизованную систему компенсаций.

Отдельно разработчики выступили против обязательной маркировки всего контента, созданного с помощью ИИ. Вместо этого они предлагают добровольно отмечать произведения, созданные человеком.

Ранее сообщалось, что Anthropic будет маркировать контент, созданный новыми моделями Claude. Компания внедрит невидимые водяные знаки для текста и цифровые подписи C2PA для файлов, сгенерированных ИИ.