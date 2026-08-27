Аптечные бренды лидируют в рекомендациях ИИ по уходу за лицом

Аналитики платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro изучили, как популярные ИИ-сервисы отвечают на запросы пользователей о брендах и продавцах в сфере красоты и парфюмерии. Исследование показало, что лидерство в рекомендациях зависит от характера запроса: при поиске конкретного товара чаще выигрывают маркетплейсы, а в запросах о категории в целом — специализированные магазины. При этом у каждой нейросети свои источники, поэтому видимость одного и того же бренда в ответах разных ИИ-сервисов может различаться более чем в 25 раз. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Среди продавцов косметики и парфюмерии наибольшую видимость в ответах ИИ получают Ozon — 20,8% и Wildberries — 20,3%. Далее идут «Золотое яблоко» с 14,2%, «Рив Гош» — 11,9%, «Яндекс Маркет» — 10,2% и «Л'Этуаль» — 8,7%. Расстановка практически не меняется в зависимости от возраста аудитории: Ozon и Wildberries занимают первые два места во всех группах — от 14−17 до 45+ лет.

Как отмечают авторы исследования, при запросах, связанных с конкретной задачей, например, подобрать уход за лицом, волосами или телом, видимость маркетплейсов заметно возрастает. В сегментах ухода за лицом, волосами и телом показатель Ozon составляет от 27,6% до 30,4%, а Wildberries — от 25,8% до 27,4%. Однако при запросе о категории в целом лидерами становятся «Золотое яблоко» с 20,8% и «Рив Гош» с 19,9%, тогда как показатель Ozon снижается до 11,1%.

Похожая логика наблюдается в парфюмерии. В общем рейтинге продавцов специализированный магазин Randewoo имеет 2,4% видимости, но внутри категории «Парфюмерия» его показатель увеличивается до 10,0%. При этом лидерами остаются «Рив Гош» — 18,9%, «Золотое яблоко» — 17,6%, Ozon — 14,3%, «Л'Этуаль» — 14,0% и Wildberries — 13,4%.

Различия заметны и в рекомендациях отдельных брендов. В декоративной косметике лидирует Maybelline New York с 21,7%, второе место занимает L'Oréal Paris — 16,3%, третье — Vivienne Sabo с 13,8%. Последний опережает NYX Professional Makeup с 8,5% и MAC с 6,7%. В парфюмерии первое место занимает Chanel — 22,2%, тогда как нишевый Lattafa с 5,7% оказывается выше Tom Ford с 4,7% и Creed с 4,4%.

Отдельно выделяется категория ухода за лицом: весь топ-11 брендов по видимости в ответах ИИ составляют аптечные и дерматологические марки. Первое место занимает La Roche-Posay с 36,9%, далее следуют BIODERMA — 13,2%, CeraVe — 11,3% и Vichy — 10,3%. При этом ни один люксовый бренд в топ-11 не вошел, а видимость La Roche-Posay увеличивается с возрастом аудитории — с 31,9% у пользователей 14−17 лет до 39,5% у аудитории 45+.

В уходе за телом лидирует Veet с 11,3%, за ним следуют Nivea — 10,9% и La Roche-Posay — 10,7%. При этом результаты разных нейросетей могут существенно расходиться: Nivea получает 16,5% видимости в ответах DeepSeek и 3,5% в Google AI, а показатель Dove составляет 12,8% в Gemini против 0,5% в Perplexity.