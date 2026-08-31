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31.08.2026 в 06:30

Sony Music и Warner подали в суд на Anthropic

Музыкальные издатели обвинили разработчика ИИ в масштабном пиратстве

Sony Music, Warner и другие музыкальные издательства подали иск против Anthropic и ее соучредителей Дарио Амодея и Бенджамина Манна. Компанию обвиняют в «наглой кампании» по незаконному скачиванию, сбору и загрузке произведений, защищенных авторским правом, для обучения модели искусственного интеллекта Claude, сообщает TechCrunch.

Иск поступил в окружной суд США Северного округа Калифорнии. Издатели утверждают, что Anthropic использовала для обучения Claude тысячи защищенных авторским правом произведений, в том числе книги с текстами песен и нотами. По мнению истцов, речь идет о масштабном и систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности.

В Anthropic обвинения отвергли. Представитель компании заявил, что разработчик не согласен с претензиями музыкальных издателей и намерен «решительно защищаться в суде».

Для Anthropic это не первый крупный спор вокруг использования защищенного авторским правом контента при разработке ИИ-моделей. Ранее компания уже столкнулась с аналогичными претензиями со стороны авторов. Так, в июле Anthropic выплатил $1,5 млрдза нарушение авторских прав издателям.

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