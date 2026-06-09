FREEDOM и «Авито Реклама»: об эффективности рекламы коттеджных поселков при оплате за клик

Рынок загородной недвижимости в последние годы стал более чувствительным к цене и условиям покупки: клиенты дольше принимают решение и внимательнее сравнивают предложения. По данным «РБК Недвижимость», в 2025−2026 годах девелоперы отмечают рост требований к продукту и усиление конкуренции за покупателя. В таких условиях особенно важно быстро оценивать, какие рекламные площадки приводят заявки по оптимальной цене.

В марте 2026 года строительная компания FREEDOM запустила рекламу на «Авито» в Республике Башкортостан. Команда проекта рассказала, как за семь дней получила 18 заявок при стоимости обращения 2,2 тыс. рублей, а это на 26% ниже внутреннего бенчмарка клиента — ориентира, на который опирается бизнес при оценке эффективности рекламы.

Цели

FREEDOM занимается строительством частных домов и таунхаусов на территории собственных коттеджных поселков в Уфимском районе — Булгаково и Осоргино.

Компания использует широкий медиамикс: традиционные performance-инструменты, медийную рекламу, SMM и офлайн-форматы. Ранее FREEDOM уже размещала объявления на «Авито» с помощью инструментов классифайда, но рекламу с оплатой за клик команда тестировала впервые.

Ключевая задача — понять, протестировать «Авито» как канал для привлечения заявок и оценить стоимость целевых обращений. Маркетологи заложили на тест одну неделю.

Цели на тестовый период:

получить первичные заявки с контактными данными со стоимостью обращения не выше 2 500−3 000 рублей;

оценить качество аудитории: какая доля запросов дойдет до квалификации менеджером;

понять, можно ли масштабировать бюджет без потери качества лидов.

Механика

Кампанию запустили с оплатой за клик, она была активна в течение недели.

В тот период проводили акцию «Скидка 7% на любой дом при покупке в ипотеку». На креативе указали конкретную сумму скидки в рублях — «Дом с участком со скидкой до 1 млн рублей».

За основу визуала взяли аэрофотосъемку поселка с квадрокоптера. Изображение доработали с помощью ИИ: скорректировали цвет и контраст, убрали лишние детали. Прямо на фото крупно разместили оффер.

В разных кампаниях тестировали два подхода к креативам. В одних оффер размещали прямо на картинке. В других оставляли только фотографию в высоком разрешении дома, а условия акции выносили в заголовок и описание объявления.

Таргетинги настроили так: гео — Республика Башкортостан, возраст — 25−44 года, пол — любой, доход — средний и выше, семейное положение — в браке, с детьми. Дополнительно настроили еще один таргетинг: рекламу видели пользователи, которые интересовались загородной недвижимостью, включая премиум-сегмент, а также ипотекой, кредитами, депозитами и финансами для бизнеса.

По клику пользователь попадал на квиз — короткий опрос, после которого он оставлял номер телефона. Заявка попадала к рекламодателю только после того, как пользователь согласился на обработку данных. Ссылка содержала UTM-метку для отслеживания заявок в CRM.

Оптимизация

Тестовый период длился с 6 по 13 марта 2026 года. Уже по итогам первых 2 дней команда увидела стабильный поток обращений и приняла решение увеличить бюджет.

Ставку повышали в тех группах креативов, где стоимость обращения оставалась комфортной, чтобы нарастить охват и количество кликов. В креативах чередовали вариант с оффером на изображении и вариант с чистым фото дома. В кампаниях со стабильным потоком заявок постепенно увеличивали бюджет.

Результаты

клики — 2 090;

стоимость одного клика — 19 руб.;

заявки — 18, из них 15 квалифицированных;

стоимость одной заявки — 2 208 руб.;

продажи — 1 (клиент внес предоплату за дом).

Стоимость обращения оказалась на 26% ниже планового бенчмарка. По итогам теста компания приняла решение масштабировать канал: запустить новые кампании по «Булгаково Вилладж» и кварталу «ДУО», расширить набор креативов и офферов и постепенно увеличивать ставку.

Алена Исакова, руководитель департамента продаж «Авито Рекламы» в категории «Недвижимость»: Люди приходят на площадку решать конкретные задачи: купить квартиру, дом, участок, найти подрядчика, выбрать стройматериалы. Это не абстрактный интерес к недвижимости, а поиск решения здесь и сейчас. И это та причина, почему реклама на «Авито» привлекает максимально целевые лиды при их оптимальной стоимости. В кейсе FREEDOM это подтвердилось на коротком тесте: рекламодатель получил 15 квалифицированных заявок. Для сделок с высоким чеком это ключевой момент.