Поколение Z зарабатывает больше миллениалов в том же возрасте

Представители поколения Z в возрасте около 24 лет зарабатывают больше, чем миллениалы в том же возрасте, и даже показывают лучшие стартовые доходы среди поколений, начиная с 1950-х годов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на аналитический центр Resolution Foundation.

По данным исследования, реальная недельная зарплата 24-летних представителей поколения Z примерно на 12% выше, чем у сверстников, родившихся в конце 1980-х. Эксперты связывают это с ростом минимальной заработной платы и более быстрым ростом доходов в нижних сегментах рынка труда.

При этом аналитики отмечают, что предыдущие поколения, особенно миллениалы, начали карьеру в менее благоприятный период — на фоне финансового кризиса 2008 года и длительной стагнации зарплат. Это повлияло на их более слабый рост доходов в молодом возрасте.

Несмотря на позитивную динамику для поколения Z, исследователи предупреждают о рисках: рост стоимости жизни и замедление экономики могут вскоре снизить темпы увеличения реальных зарплат.

Эксперты подчеркивают, что, хотя стартовые доходы поколения Z выглядят лучше, часть молодых людей все еще сталкивается с трудностями при выходе на рынок труда.

Ранее сообщалось, что 84% поколения Z и 73% миллениалов хотели бы занять руководящую позицию в будущем, однако только 5% и 3% называют это главной карьерной целью. Основные препятствия на пути к лидерству — стресс, выгорание и риск потерять баланс между работой и личной жизнью.