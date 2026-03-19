Поколение бэби-бумеров названо самым богатым в истории

Поколение бэби-бумеров на сегодняшний день считается самым богатым в истории. Их совокупное состояние в США достигает десятков триллионов долларов, а медианное благосостояние заметно выше, чем у предыдущих поколений в аналогичном возрасте.

Росту благосостояния бэби-бумеров способствовали более доступное образование, рост фондового рынка в 1980−1990-х, пенсионные программы работодателей и значительное удорожание недвижимости.

Однако это богатство распределено крайне неравномерно: значительная его часть сосредоточена у небольшой доли наиболее обеспеченных домохозяйств. При этом не все бэби-бумеры достигли финансовой стабильности, и часть из них продолжает работать, чтобы увеличить пенсионные накопления. Для них важны такие инструменты, как дополнительные взносы в пенсионные фонды и грамотное планирование получения социальных выплат.

Несмотря на разрыв, у поколений X, миллениалов и Z есть возможности «наверстать» отставание, отмечают эксперты. Их сильные стороны связаны с более широким доступом к инвестициям, цифровыми инструментами и гибкостью карьерных траекторий. В отличие от бэби-бумеров, они чаще используют онлайн-платформы, инвестируют в акции и альтернативные активы и раньше начинают задумываться о финансовом планировании.

Эксперты отмечают, что ключ к накоплению капитала для молодых поколений — это дисциплина, долгосрочные инвестиции и диверсификация. Хотя экономические условия сегодня сложнее — выше стоимость жилья и образования — технологические возможности и доступ к информации частично компенсируют эти факторы.

Ранее сообщалось, что на зумеров приходится примерно 17% глобальных потребительских расходов, к 2030 году показатель может вырасти до 19% и около $12 трлн в год.