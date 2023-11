Витя АК47, «Крошка Картошка» и «Скидуцу»: подборка роликов за месяц

В октябре бренды спасали свою аудиторию от осенней хандры яркими и зажигательными креативами. Например, Витя АК47 и «Иви» перезапустили «ту самую популярную рекламу» о ставках, «Крошка Картошка» впервые за 25 лет представила рекламный ролик о молодежи, а Пушной и Галыгин применили к ценам приём «Скидуцу». Что из этого получилось — смотрите в подборке Sostav.

Витя АК47 и «Иви» перезапустили «ту самую популярную рекламу» о ставках

Витя АК47 проигрывает все свои сбережения. Теперь он хочет стать, как гений-математик Михаил Нефедов, герой нового сериала «Иви» «Теория больших денег». Этот персонаж подошел к ставкам стратегически и рассчитал их до мельчайших подробностей. Такую коллаборацию сняли «Иви» к выходу всех серий сериала. Подробнее на Sostav.

«Самокат» принес доставку клиентам со скидкотекой внутри

Онлайн-ритейлер совместно с агентством Slava поместил внутрь своих товаров диджеев, которые приглашают пользователей поучаствовать в осенней акции. Также в основе креатива — фразы, которые диджеи обычно вставляют на вечеринках между своими треками. Например: «Крутим скидки на повторе, выгодных товаров — море!». Подробнее на Sostav.

«Крошка Картошка» впервые за 25 лет выпустила рекламный ролик

В нем бренд рассказал, как за время его существования изменилась молодёжь, а также представил новое позиционирование. Теперь «Крошка Картошка» — кафе для тех, кто хочет идти в ногу со временем, но дорожит вечными ценностями. Об этом говорится в обновлённом слогане сети: «Наполняем теплотой, заботой, любовью, праздником, лёгкостью, энергией». Подробнее на Sostav.

Netclip выпустил рекламу детского теста Joy Doh для телеканала «Карусель»

Производитель тематических наборов детского теста для лепки Joy Doh «Фантазия» зашёл в торговые сети и, чтобы повысить видимость и конкурентоспособность на рынке, решил продвигать свой продукт через детский телевизионный канал «Карусель». В тендере на разработку концепции и съёмку видеоролика победило Netclip . Подробнее на Sostav.

«Газпромбанк» рассказал о программах привилегий

Креативная команда «Газпромбанка» представила рекламную кампанию о программах привилегий «Спорт» и «Комфортное путешествие» для премиальных клиентов. В программы, которые можно менять каждый месяц, входят бесплатный абонемент в фитнес-центры, скидки на снаряжение, питание, посещение более 1,2 тыс. бизнес-залов в аэропорты по всему миру, трансферы, карта UnionPay Diamond и многое другое. Подробнее на Sostav.

«Национальные приоритеты» призвали россиян путешествовать по стране зимой

АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития России предложили россиянам выбрать «свою зиму» из коллекции российских зим и отправиться в путешествие по стране. Зрелищная в Хакасии, захватывающая в Карелии, активная в Кузбассе и согревающая на Севере — лишь часть маршрутов на портале Russia.Travel нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подробнее на Sostav.

НТВ рассказал об истории человеческих развлечений с помощью нейросетей

В этом году НТВ отпраздновал юбилей — 30 лет в эфире. К своему дню рождения телеканал выпустил ролик об истории развлечений, сделанный с помощью нейросетей. В видео зрители проносятся через вселенную развлечений и наблюдают, что служит «телевизором» у предшественников и поколений будущего, а также жителей разных регионов планеты. Подробнее на Sostav.

Молодая пара продала квартиру «Леону и Матильде» с помощью сервиса «Домклик»

Многие не по наслышке знают, как порой тяжело найти подходящего покупателя при продаже квартиры. Именно на такую аудитории сервис «Домклик» и агентство «СберМаркетинг» запустили рекламную кампанию из OLV-роликов. Герои видео легким движением «свайпа» находят идеальных клиентов с помощью «портала недвижимости». Так, бабушка выбрала парня с собакой, а молодая пара — «Леона с Матильдой». Подробнее на Sostav.

Каша от «Ясно солнышко» создала семейную идиллию, когда вокруг царит хаос

Каша от «Ясно солнышко» на завтрак помогла сделать безумное утро «добрым». Кран потек, тостер сгорел, собака порвала диван, окно разбил мяч, прилетевший с улицы — ничто не смогло вывести из себя героев рекламы. Кампания разработана агентством Madness Moscow . Подробнее на Sostav.

Алиса Селезнёва и «АльфаСтрахование» пригласили зрителей в «будущее мечты»

Под песню «Прекрасное далеко» главная героиня советского мини-сериала «Гостья из будущего» шагает в «будущее мечты», где защитить квартиру для себя и банка также легко, как и в ней жить. А решить любую проблему с самокатом — так же просто, как и на нем ездить. Таким образом зритель путешествует по футуристичной Москве и узнает о пользе страхования для защиты «в любой ситуации» — от здоровья до жилья, поездок, инвестиций. Подробнее на Sostav.

В рекламе «Билайн» у близняшек закончился весь интернет

Как далеко можно зайти, если бесконечно смотреть видео? Спойлер: до конца интернета… Именно это сделали близняшки в новой рекламе «Билайна», пока ждали брата — посмотрели весь интернет. Так оператор и ГК « ГК «Родная Речь» » рассказывают о новом предложении в Тарифе UP. Подробнее на Sostav.

Блогеры рабочих профессий рассказали в «VK Клипах» всю правду о себе

Команда Agenda Media Group при поддержке Института развития интернета (ИРИ) реализовала проект «Рабочий класс» — это цикл видеороликов в формате коротких вертикальных роликов на платформе «VK Клипы». Героями стали блогеры, которые активно ведут свои социальные сети и популяризируют свои рабочие профессии. Подробнее на Sostav.

«2ГИС» представил новые голоса навигатора в Казахстане

Ими стали участники группы «Ирина Кайратовна» и певица Dequine. Инфлюенсеры также выступили главными героями видео — они появляются на улицах Казахстана самым неожиданным образом. Азамат из «Ирины Кайратовны» предстал перед зрителями верхом на единороге, а Алдияр Жапарханов примерил на себя ковбойский костюм Кена из нашумевшего фильма «Барби». Подробнее на Sostav.

Пушной и Галыгин применили к ценам приём «Скидуцу»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила рекламную кампанию к «Чёрной пятнице», в которой амбасадоры бренда Александр Пушной и Вадим Галыгин предстали в образах мудрецов кунг-фу. Они обладают «Техникой чёрной пятницы» и секретными приёмами «Скидуцу» для борьбы с высокими ценами. Второй ролик кампании полностью выполнен в аниме-стиле, где Пушной и Галыгин стали аниме-персонажами. Подробнее на Sostav.

«Восход» и «Брусника» выпустили продолжение кампании о том, как инженеры делают жизнь лучше

Во второй части в центре ролика — юный житель одного из ЖК «Брусники». Он исследует окружающую территорию и не перестает задавать вопросы: «почему липа?», «почему береза?», «почему так?», «зачем здесь?», «почему видно?», «почему громко?», «почему тихо?» и так далее. Реальные сотрудники кампании также появляются в ролике, возле своих творений. Подробнее на Sostav.

Слава Марлоу стал аниме персонажем в новой рекламе МТС сервиса «Строки»

Кампания презентует новую читалку, настроенную под жанр манги, комиксов и вебтунов. Главный герой роликов Слава Марлоу — музыкант, продюсер и по совместительству большой фанат аниме. Он узнает о новой читалке и не может сдержать своего счастья. Основной фишкой кампании стало комбинирование съемочного материала и CG-графики в стиле азиатской анимации. Подробнее на Sostav.

KazanExpress выпустил ролик в преддверии Всемирного дня шопинга

В 10-секундном эмоциональном ролике, который подготовила команда MullenLowe Moscow, KazanExpress объявляет о распродажах 11.11. Видео озвучил известный своими экспрессивными комментариями к спортивным соревнованиям голос YouTube — Yuri The Professional. Подробнее на Sostav.

Grape приготовили курочку с хрустящей корочкой в духовом шкафу Hotpoint

Перед агентством стояла задача продемонстрировать духовой шкаф Hotpoint с технологией Flexi Crisp, благодаря которой получается хрустящая золотистая корочка. Большая часть рекламных роликов в сегменте бытовой техники создается вокруг тематики про уют, семью, заботу о близких. Команда GRAPE решила переломить эту традицию и создала креативную платформу с фокусом на новые впечатления от обычных дел, наделив дом особыми способностями.

SkillBox выпустил фильм о разнице между «учиться» и «учиться по взрослому»

Совместно с агентством Kitchen команда SkillBox создали фильм о том, чем образование взрослых отличается от того, как нас учили в юности, и почему именно в зрелом возрасте учеба может быть наиболее эффективной и трансформирующей к лучшему. На эти и множество других вопросов Skillbox дал ответы в 40-минутном документальном фильме «Учиться по-взрослому», ставшим для компании виртуальным Днем открытых дверей.

Soda и «Этажи» призвали людей мечтать

Перед агентством стояла задача показать разные виды услуг и возможностей. Тогда творческая команда предложила зрителям делать то, что у них отлично получается — мечтать. Без мечты жизнь становится скучнее. Правда, часто мы отказываемся это делать, потому что знаем, что как правило мечты не сбываются. Но мечтать — не вредно, а очень даже полезно. Ведь иногда даже слегка абсурдная мечта (свой дом на берегу моря, с хвойным лесом и горами вокруг) может двигать нас вперёд.

Flowwow исполнил мечту пластилинового медвежонка

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow снял серию рекламных роликов, героями которых стали пластилиновые животные. В создании видео не участвовали профессиональные аниматоры. Ролики были созданы массажисткой из Ростова-на-Дону Юлией Филипповой. Она несколько лет делала видео для друзей и родственников, а затем приняла участие в одном из конкурсов креаторов. Там её заметила компания Flowwow. В одном из роликов, созданных Филипповой, маркетплейс пришел на помощь семье пластилиновых медведей и исполнил мечту медвежонка. Подробнее на Sostav.

Алексей Щербаков сделал «Чпэнькс» и оплатил покупки через «СБПэй»

В новой кампании СБП Алексей Щербаков показал телеведущей Алле Михеевой, как оплачивать покупки и получать выгоду. Ролик погружает в атмосферу предновогодней суеты. Однако для тех, «кто не любит всё усложнять», есть оплата в одно касание от СБП через приложение «СБПэй». «Чпэнькс» — и произойдёт оплата, как говорит в рекламе Щербаков. Подробнее на Sostav.

«Мистраль» и «Скотч» пригласили зрителей в путешествие по миру гречки

Несмотря на призыв внутреннего голоса «Не думать о гречке» не думать не получается: гречневая крупа просто захватывает воображение героини, показывая разнообразие блюд и качество зёрен. Такой ролик сняло агентство «Скотч» для производителя круп «Мистраль». Компания планировала выйти с яркой рекламной кампанией своего флагманского продукта — гречки. Подробнее на Sostav.

Tele2 и «Буше» рассказали о теплых моментах в любимом городе

Главные герои ролика от агентства DDB и телеком-оператора — пара молодых людей, живущих в Санкт-Питербурге. Они меняют минуты на кофе в «Буше», а потом устраивают себе прогулку по осенним дворикам культурной столицы. При этом Tele2 предлагает выбрать: наслаждаться кофе наедине с собой или же разделить этот процесс с кем-то близким.

ОК призвал пользователей рассказывать о своих увлечениях

ОК представили обновлённые «Увлечения»: теперь это полноформатный сервис с разными видами контента по самым популярным категориям хобби. В этой вкладке можно делиться своими достижениями с единомышленниками и обсуждать любимые занятия — именно об этом новая ТВ-кампания соцсети. Ролики со слоганом «Все о ваших увлечениях на ok.ru» рассказывают о пользователях ОК, которые нашли ответы на нужные вопросы с помощью платформы.

СберКот вырастил бамбук с Фрайди на «Пятнице!» и открыл вклад с Жози на «Субботе!»

Впервые три цифровых инфлюенсера разных брендов объединились в одной рекламной кампании. «Сбер», телеканалы «Пятница!» и «Суббота!» запустили коллаборацию своих цифровых инфлюенсеров — СберКота, панды Фрайди и альпаки Жозефины. СберКот появился на «Пятнице» в ролике с пандой Фрайди. Кот учит правильно распоряжаться деньгами и рассказывает про вклад «Сбера». В видео персонажи выращивают бамбук и сами увеличиваются в размере. Подробнее на Sostav.

Heinz показал страдания британца, приехавшего на отдых без своих любимых бобов

Потеря багажа в аэропорту — большой стресс, но для главного героя новой рекламы Heinz это событие становится причиной для полного отчаянья. Во время отдыха он только и делает, что плачет. В чем же причина? Его чемодан был набит банками с фасолью, без которых он просто не может наслаждаться жизнью! Подробнее на Sostav.

IKEA не включила монстров в свою коллекцию мебели

Тёмная ночь, страшная музыка, пустая кровать. Камера опускается вниз, и кажется, что сейчас появится скример. Однако под кроватью нет никаких монстров: IKEA перевернула популярный детский страх к Хэллоуину, что в шкафу, под кроватью и за занавеской прячутся призраки. Бренд показал, что с его мебелью можно чувствовать себя в безопасности. Подробнее на Sostav.

Кристина Агилера и хип-хоп певица Латто выпустили совместный трек о еде

Сервис онлайн-доставки еды Just Eat выпустил рекламный клип-оперу с Кристиной Агилерой и восходящей звездой хип-хопа Латто. Декорации в клипе оформлены в стиле барокко, а сами селебрити предстали перед зрителями в стилизованных нарядах. Вместе они исполнили хит о разнообразии еды на платформе с одноименным названием — Did sombody say just Eat. На подтанцовке — курьеры и оперные артисты. Подробнее на Sostav.