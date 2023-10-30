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18+
30.10.2023 в 15:25

«Чпэнькс! И оплатил!»: Алексей Щербаков показал Алле Михеевой, как работает «СБПэй»

В рекламе СБП комик рассказал телеведущей, как оплачивать покупки смартфоном в одно касание

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В новой рекламной кампании Системы быстрых платежей (СБП) юморист и видеоблогер Алексей Щербаков показал телеведущей Алле Михеевой, как оплачивать покупки и получать выгоду.

Ролик погружает в атмосферу предновогодней суеты. Однако для тех, «кто не любит всё усложнять», есть оплата в одно касание от СБП через приложение «СБПэй». «Чпэнькс» — и произойдёт оплата, как говорит в рекламе Щербаков.

Возможность платить телефоном как раньше — в одно касание — не единственное, чем удивляет комик зрителей и Аллу Михееву, которая присоединилась к нему в этой рекламной кампании. Ещё одно преимущество — выгода. Как следует из ролика, при регистрации в программе лояльности можно получить кешбэк за покупки в супермаркетах, где есть возможность расплатиться через «СБПэй».

Новая кампания продвигает акцию, которая продлится до 24 декабря 2023 года. Она появится на ТВ, радио и наружной рекламе, а также онлайн.

Валентина Косарева, руководитель центра управления брендами и медиа НСПК (операционный платёжный центр СБП, оператор платёжной системы «Мир»:

При разработке креатива мы решили привлечь второго селебрити. Роль амбассадора бренда СБП твёрдо закреплена за Алексеем Щербаковым, и он отлично с ней справляется. Но нам захотелось разбавить нашу предпраздничную коммуникацию новым ярким персонажем. Алла Михеева отлично вписалась в сюжет, а её обаяние и харизма помогли создать шутливое настроение, что особенно актуально в предновогодней суете.

Команда Instinct:

Алексей Щербаков часто шутит о том, что заморачиваться — это не про него. В новогодней кампании мы решили раскрыть эту тему и пожелать всем — «Чпэнькс!» — удобства и выгоды в одно касание от «СБПэй».

Состав творческой группы

НСПК (клиент)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович
Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева
Бренд-менеджеры: Эва Домбровска, Мария Галкина
Менеджер по розничному маркетингу: Полина Молчанова
Руководитель центра розничного маркетинга и имиджевых инициатив: Константин Анфимов-Готонелия
Руководитель центра специальных проектов: Вера Сюльзякова

Instinct (агентство)

Алла Михеева СБП Алексей Щербаков СБПэй
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