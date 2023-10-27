Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hope group — блог digital-агентства
СберМаркетинг
Академия дизайн-профессий Pentaschool

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.10.2023 в 12:57

СберКот вырастил бамбук с Фрайди на «Пятнице!» и открыл вклад с Жози на «Субботе!»

Впервые три цифровых инфлюенсера разных брендов объединились в одной рекламной кампании

2

«Сбер», телеканалы «Пятница!» и «Суббота!» запустили коллаборацию своих цифровых инфлюенсеров — СберКота, панды Фрайди и альпаки Жозефины. СберКот появился на «Пятнице» в ролике с цифровым инфлюенсером канала — пандой Фрайди. Кот учит правильно распоряжаться деньгами и рассказывает про вклад «Сбера» «Лучший», который позволяет приумножать накопления. В видео персонажи выращивают бамбук и сами увеличиваются в размере. Это показывает, как могут вырасти доходы с новым продуктом «Сбера».

Также в стикерпаках «Сбера» и «Пятницы» появился общий стикер роста со СберКотом и Фрайди. Его можно найти в наборах 3D-панда Фрайди и Сберкот-инфлюенсер.

В ролике «Субботы!» цифровой амбассадор канала — альпака Жозефина — принимает в гостях СберКота. Они вместе учатся сохранять и приумножать накопления с помощью нового продукта «Сбера». В видео проработан один из архетипов русского человека — хранение денег под матрасом. В ролике визуально показано, что это неудобно, и лучше всего работать с накоплениями с помощью банковских вкладов.

Концепцию роликов разработали «Пятница!» и «Суббота!». Производством видео и отрисовкой персонажей занимались команды телеканалов совместно со «Сбером».

«Это первая на ТВ коллаборация, где в одном рекламном ролике два крупных бренда объединили своих маскотов. Это была сложная задача — поместить в одну вселенную абсолютно разных и самодостаточных персонажей. У каждого свой мир, своя легенда и свои технические особенности. Но теперь наша малышка Фрайди, благодаря СберКоту, знает, как приумножить свои сбережения!», — говорит арт-директор «Пятницы!» Лера Шимчук.

По словам маркетинг-директора «Субботы!» Дарьи Конторовой, альпака Жозефина — давний партнёр интеграций «Сбера». Самый первый выход Жози в эфир был в качестве первой цифровой самозанятой. Нынешняя кампания — новый уровень как для телеканала, так и для рынка.

Банк представил СберКота в июне этого года. Диджитал-амбассадор рассказывает о финансовой грамотности в блоге, ведёт стримы и снимается в рекламе.

СберКот вырастил бамбук с Фрайди на «Пятнице!» и открыл вклад с Жози на «Субботе!» СберКот вырастил бамбук с Фрайди на «Пятнице!» и открыл вклад с Жози на «Субботе!» СберКот вырастил бамбук с Фрайди на «Пятнице!» и открыл вклад с Жози на «Субботе!» СберКот вырастил бамбук с Фрайди на «Пятнице!» и открыл вклад с Жози на «Субботе!»
Телеканал Пятница Реклама сберкот Сбер Телеканал «Суббота»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.