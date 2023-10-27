СберКот вырастил бамбук с Фрайди на «Пятнице!» и открыл вклад с Жози на «Субботе!»

«Сбер», телеканалы «Пятница!» и «Суббота!» запустили коллаборацию своих цифровых инфлюенсеров — СберКота, панды Фрайди и альпаки Жозефины. СберКот появился на «Пятнице» в ролике с цифровым инфлюенсером канала — пандой Фрайди. Кот учит правильно распоряжаться деньгами и рассказывает про вклад «Сбера» «Лучший», который позволяет приумножать накопления. В видео персонажи выращивают бамбук и сами увеличиваются в размере. Это показывает, как могут вырасти доходы с новым продуктом «Сбера».

Также в стикерпаках «Сбера» и «Пятницы» появился общий стикер роста со СберКотом и Фрайди. Его можно найти в наборах 3D-панда Фрайди и Сберкот-инфлюенсер.

В ролике «Субботы!» цифровой амбассадор канала — альпака Жозефина — принимает в гостях СберКота. Они вместе учатся сохранять и приумножать накопления с помощью нового продукта «Сбера». В видео проработан один из архетипов русского человека — хранение денег под матрасом. В ролике визуально показано, что это неудобно, и лучше всего работать с накоплениями с помощью банковских вкладов.

Концепцию роликов разработали «Пятница!» и «Суббота!». Производством видео и отрисовкой персонажей занимались команды телеканалов совместно со «Сбером».

«Это первая на ТВ коллаборация, где в одном рекламном ролике два крупных бренда объединили своих маскотов. Это была сложная задача — поместить в одну вселенную абсолютно разных и самодостаточных персонажей. У каждого свой мир, своя легенда и свои технические особенности. Но теперь наша малышка Фрайди, благодаря СберКоту, знает, как приумножить свои сбережения!», — говорит арт-директор «Пятницы!» Лера Шимчук.

По словам маркетинг-директора «Субботы!» Дарьи Конторовой, альпака Жозефина — давний партнёр интеграций «Сбера». Самый первый выход Жози в эфир был в качестве первой цифровой самозанятой. Нынешняя кампания — новый уровень как для телеканала, так и для рынка.

Банк представил СберКота в июне этого года. Диджитал-амбассадор рассказывает о финансовой грамотности в блоге, ведёт стримы и снимается в рекламе.