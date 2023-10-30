«Крошка Картошка» выпустила свой первый рекламный ролик

Российская сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» впервые за 25 лет существования на рынке выпустила рекламный ролик, рассказали Sostav в пресс-службе компании. В креативе бренд сосредоточился на том, как за время его существования изменилась молодёжь.

«Крошка Картошка» теперь позиционирует себя как кафе для тех, кто хочет идти в ногу со временем, но дорожит вечными ценностями. Об этом говорится в обновлённом слогане сети: «Наполняем теплотой, заботой, любовью, праздником, лёгкостью, энергией».

В ролике бренд размышляет о том, как за последние 25 лет изменились тренды у молодёжи, и называет себя «частью молодости поколений».

Основная идея видео — подчеркнуть актуальность бренда для всех: «Крошка Картошка» близка как миллениалам, так и зумерам.

В начале сентября «Крошка Картошка» провела ребрендинг. Дизайнеры убрали из логотипа зелёный круг и дублирование названия сети, однако оставили фирменного героя бренда — шеф-повара. В айдентике появились новые персонажи — кошка Картошка и городские жители. В ближайших планах сети — обновление своего приложения.