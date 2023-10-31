Flowwow в рекламном ролике пришёл на помощь семье пластилиновых медведей

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow снял серию рекламных роликов, героями которых стали пластилиновые животные. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В создании видео не участвовали профессиональные аниматоры. Ролики были созданы массажисткой из Ростова-на-Дону Юлией Филипповой. Она несколько лет делала видео для друзей и родственников, а затем приняла участие в одном из конкурсов креаторов. Там её заметила компания Flowwow.

«Юлия Филиппова весной этого года стала одним из победителей конкурса "Битва креаторов", в рамках которого участникам нужно снять рекламный ролик для компании. Flowwow был брендом-партнёром этого конкурса. Юлия сняла для нас трогательный "пластилиновый" ролик и стала одним из победителей конкурса. Нам этот ролик очень понравился, потому что мы любим креативный подход и всегда рады поддерживать талантливых креаторов. После конкурса мы связались с ней, чтобы продолжить сотрудничество и сделать уже серию роликов для нашего бренда», — рассказали в пресс-службе компании.

Всего Flowwow выпустил три коротких «пластилиновых» ролика. В каждом из видео присутствуют праздничные атрибуты, ассоциирующиеся с брендом. Это могут быть подарки или цветы.

В первом видео из змейки, состоящей из подарков, собирается логотип Flowwow.

Второй ролик представляет гепарда, который ловит и отбивает падающие на него подарки.

В третьем ролике маркетплейс помогает семье белых медведей найти подарок мечты с доставкой за Полярный круг.

Ранее руководитель дизайн направления Flowwow Дарья Бучакова рассказала Sostav, как трансформировать подачу компании в соцсетях и контекстной рекламе при выходе на рынок ОАЭ.