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31.10.2023 в 17:54

Flowwow в рекламном ролике пришёл на помощь семье пластилиновых медведей

Видео для маркетплейса сняла массажистка из Ростова-на-Дону

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Маркетплейс цветов и подарков Flowwow снял серию рекламных роликов, героями которых стали пластилиновые животные. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В создании видео не участвовали профессиональные аниматоры. Ролики были созданы массажисткой из Ростова-на-Дону Юлией Филипповой. Она несколько лет делала видео для друзей и родственников, а затем приняла участие в одном из конкурсов креаторов. Там её заметила компания Flowwow.

«Юлия Филиппова весной этого года стала одним из победителей конкурса "Битва креаторов", в рамках которого участникам нужно снять рекламный ролик для компании. Flowwow был брендом-партнёром этого конкурса. Юлия сняла для нас трогательный "пластилиновый" ролик и стала одним из победителей конкурса. Нам этот ролик очень понравился, потому что мы любим креативный подход и всегда рады поддерживать талантливых креаторов. После конкурса мы связались с ней, чтобы продолжить сотрудничество и сделать уже серию роликов для нашего бренда», — рассказали в пресс-службе компании.

Всего Flowwow выпустил три коротких «пластилиновых» ролика. В каждом из видео присутствуют праздничные атрибуты, ассоциирующиеся с брендом. Это могут быть подарки или цветы.

В первом видео из змейки, состоящей из подарков, собирается логотип Flowwow.

Второй ролик представляет гепарда, который ловит и отбивает падающие на него подарки.

В третьем ролике маркетплейс помогает семье белых медведей найти подарок мечты с доставкой за Полярный круг.

Ранее руководитель дизайн направления Flowwow Дарья Бучакова рассказала Sostav, как трансформировать подачу компании в соцсетях и контекстной рекламе при выходе на рынок ОАЭ.

Анимация Реклама Flowwow
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