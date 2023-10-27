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27.10.2023 в 16:58

Пушной и Галыгин учат приёмам «скидуцу» в рекламе «М.Видео-Эльдорадо» к «Чёрной пятнице»

Креаторы сняли серию роликов в эстетике кунг-фу с предложениями ритейлера

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила рекламную кампанию на телевидении, чтобы поддержать главную распродажу года — «Чёрную пятницу». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе розничной сети.

В ролике снялись Александр Пушной и Вадим Галыгин. Они предстали в образах мудрецов кунг-фу, которые обладают «Техникой чёрной пятницы» и секретными приёмами «Скидуцу» для борьбы с высокими ценами.

Торговая сеть сняла серию роликов в эстетике кунг-фу, которая иллюстрирует предложения ритейлера и механики для разумных покупок.

«Чёрная пятница» продлится в «М.Видео и Эльдорадо» с 27 октября до конца ноября. Распродажа пройдёт в несколько этапов, на каждом из которых покупателей ждут новые «приёмы Скидуцу и Кешбэкидо».

«”Чёрная пятница” у нас разделится на три этапа: собственная распродажа, 11.11 и поддержим мировую распродажу. На каждом из этапов клиентов ждут выгодные предложения на разный широкий ассортимент техники и аксессуаров: скидки, повышенный кэшбек, подарки к покупкам, рассрочка и другое», — рассказали в пресс-службе ритейлера.

Состав творческой группы

«М.Видео-Эльдорадо» (клиент)

Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента: Василий Большаков
Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций: Петр Стерлигов
Ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям: Александр Барабанов

Instinct (агентство)

Focus Films Moscow (продакшен)

Реклама Александр Пушной распродажа М.Видео-Эльдорадо Вадим Галыгин
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