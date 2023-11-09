Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Подобно осенней листве, фирменный стиль и дизайн многих брендов преобразились до неузнаваемости. Например, РЖД изменили дизайн билетов для своих туристических поездов, агентство «Артикс» стало писать свое название русским транслитом, а Actimel теперь называется Actimuno. Что из этого вышло — смотрите в подборке брендинга за октябрь.

РЖД изменили дизайн билетов для своих туристических поездов

РЖД сообщили о новом дизайне билетов для своих туристических поездов. Теперь на бланках размещено краткое описание маршрута и иллюстрации достопримечательностей, с которыми пассажиры познакомятся в ходе поездки.

Например, пассажиры туристического поезда, следующего из Москвы в Псков, увидят древние храмы Великого Новгорода, памятник «Тысячелетие России», крепостные стены и башни Пскова. На самом билете изображен Новгородский Кремль. Подробнее на Sostav.

Actimel сменил имя на Actimuno

Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализовался в России и сменил название на Actimuno и дизайн упаковки. Теперь она представлена в малиновом цвете, а шрифт стал более строгим и утонченным. Подробнее на Sostav.

Агентство «Артикс» стало писать свое название русским транслитом

Из логотипа «Артикс» (ранее Artics Internet Solutions, входит в MG Group Мити Горелика) также исчезла приставка Internet Solutions, а само агентство представило новое позиционирование, обновленный логотип и сайт компании. Концепция обновленного лого строится вокруг психотипов и эмоциональных характеристик бренда. В своих элементах лого отражает строгость, сдержанность, но при этом динамичность и активное развитие. В букве «А» как раз и заложена та «динамика» «развитие» и «уникальность». Подробнее на Sostav.

У аэропорта в Южно-Сахалинске появился новый фирменный стиль

В логотипе был взят геотег как ассоциация с путешествиями и новыми местами. К нему добавлена волна, символизирующая Охотское море, омывающее остров Сахалин. Сочетание холодной бирюзы (морская волна) и теплого ярко-оранжевого оттенка (символизирующего восход Солнца) дает хороший контраст и заметность.

На основе этого символа в Getbrand разработали множество стилеобразующих элементов, которые используются как в отделке и деталях интерьера, так и в униформе сотрудников. Главным цветом стал строгий темно-синий, символизирующий ночь перед рассветом и отлично коррелирующий с логотипом. В ключевых изображениях геотег обыгрывается как солнце, встающее из-за горизонта на фоне морских волн.

DDVB обновили дизайн бренда удобрений «Агрикола»

«Агрикола» — удобрения и грунты для плодовых, цветочных, ягодных и овощных культур для применения в личных подсобных хозяйствах. Бренд давно не обновлял свой фирменный стиль, а главное преимущество на полке — цвет — стало заимствоваться конкурентами. Клиенту нужно было смысловое и визуальное обновление. Команда DDVB рассказала Sostav, какие работы провела по смысловому и визуальному обновлению. Подробнее на Sostav.

SmartHeart создало бренд для жилого комплекса Touch

Креативное агентство SmartHeart создало бренд для нового объекта девелопера Touch в районе Крылатское. Через свою работу оно подчеркнуло такие характеристики проекта, как знаковость объекта, расположение в экологически чистом районе Москвы, видовые характеристики и архитектурную форму. Подробнее на Sostav.

Платформа Webinar сменила название на «МТС Линк»

МТС завершила ребрендинг своей дочерней компании Webinar Group, которую приобрела в 2022 году. Теперь все IT-решения для делового общения, входящие в Webinar Group, будут объединены под новым UCaaS-брендом «МТС Линк».

Новая цель бренда — стать платформой UCaaS, «которая предлагает не только продукты для обучения, но и сервисы для бизнес-коммуникации», включая видеоконференции, доски, чаты, встроенные инструменты для совместной работы. Подробнее на Sostav.

«Газпром нефть» зарегистрировала слоган «Энергия в людях»

Роспатент зарегистрировал новый слоган «Газпром нефти», теперь это — «Энергия в людях». Компания также подала заявки для получения прав на серию графических изображений и собственное шрифтовое решение, следует из базы данных ведомства. Как пояснили Sostav в пресс-службе «Газпром нефти», обновление слогана отражает новую гуманитарную миссию компании и подчёркивает важность инвестиций в развитие человеческого капитала. Подробнее на Sostav.

Getbrand разработал дизайн для нового SKU Gold в бренде Maximus

Логотип Maximus расположен на коричневой плашке, а две трети нижней части упаковки отданы под золотой фон, чтобы создать то самое ощущение Gold. Элемент в виде круга создает ощущение визуального центра и привлекает внимание. Для фуд-зоны использован верхний ракурс чашки для лучшей демонстрации напитка. Продукт выделяется на полке, в том числе, благодаря делению на цветовые зоны. Крупная надпись Gold, фуд-зона, которая имеет композиционный центр в виде коричневого круга, белые блюдца — все это создает определенный ритм, выглядит на полке эффектно, заметно, контрастно.

Агентство Mobio обновило сайт и стало «Мобио»

Команда провела работу по реорганизации внутренних бизнес-процессов, обновила бренд и модернизировала сайт. Новый внешний облик отличается простотой и сочетанием современных технологических элементов. Он включает выразительную типографику и строгую трёхмерную иллюстрацию, заявляет об эволюции компании и её зрелости. Ребрендинг «Mобио» — отражение стремления к развитию и приведению внутренних процессов в соответствие с современными тенденциями рекламной индустрии. Подробнее на Sostav.

Агентство DS1 branding провело ребрендинг упаковок «Ого!»:

«РК ЕвроПрестиж» обратилась к DS1 branding с целью обновить образ и позиционирование, актуализировать упаковку и найти уникальный характер, который будет цеплять взгляд.

Создателям «Ого!» было важно сохранить уже имеющийся паттерн весёлого колобка, но «вдохнуть в него жизнь», придать новые смыслы, соблюдая при этом свои устоявшиеся традиции. Колобок должен был преобразиться в современных реалиях и отвечать запросам покупателей: «О чём говорит с потребителем колобок? О чём бренд „Ого!“». Подробнее на Sostav.

«ВкусВилл» провел редизайн ТОПа-10 сырных позиций

«ВкусВилл» провел редизайн ТОПа-10 сырнах позиций из локального рейтинга самых популярных сыров среди покупателей. Рейтинг провели в марте этого года среди всех 184 видов сыра, представленных под собственной торговой маркой. Задача брендинга — выделить линейку на полке и привлечь внимание у покупателей. Поэтому дизайнеры использовали яркие абстрактные паттерны на фоне и блок по центру, раскрывающий особенности данной позиции.

Также был добавлен объединяющий, и в то же время «интригующий» сквозной элемент — нумерация. Каждый сыр имеет свою цифру от 1 до 10. И все вместе они образуют ТОП-10. Подробнее на Sostav.

Fabula Branding разработала бренд витамин для здоровья бизнеса

Комплекс мероприятий для беларусских предпринимателей, топ-менеджеров и экспертов в области построения практических бизнес-моделей и консалтинга — проект, для которого предстояло создать нейм и визуальную айдентику.

Fabula Branding начала работу с создания яркого нейма, который задал тон проекту. Команда агентства подошла к задаче нестандартно, разработав нейм Vitamin В, транслирующий заботу о здоровье бизнеса. Цель комплекса мероприятий — объединять бизнесы, дать возможность обменяться опытом, помочь найти новые полезные контакты. А это и есть важнейший витамин, способный укрепить иммунитет компании, повысив уровень ее энергии. Букву «В» в названии можно интерпретировать по-разному. Это и «бизнес», и «Беларусь», и просто бустер для развития.

Нейм дал возможность развивать сабнеймы для мероприятий: каждому сектору можно присвоить цифру витаминов группы B. «Витаминная» концепция отражена и в айдентике: в логотипе и фирменном стиле присутствуют круглые элементы. А яркий фирменный цвет вдохновлен временем года, на которое был запланирован форум, — весной.

Упаковка «Вятушки» стала красочнее, а фудзона — аппетитнее

В предыдущем варианте на упаковке была изображена девушка-доярушка в косынке, которая много лет была неотъемлемой частью бренда. GetBrand сделали ее образ более современным и стильным, добавили к ней корову в стилистике дымковской игрушки, которая является своеобразной визитной карточкой Кировской области. Дифференциацию внутри линейки обеспечивает уникальный цвет волны, который выделяется на насыщенно-бирюзовом фоне.

Tomatdesign обновил упаковку и фирменный стиль горчичного масла «Сарепта»

Стратегия дизайна заключалась в создании баланса на стыке традиционного и современного. Агентству важно было сохранить ощущение, что у бренда глубокие исторические корни, но при этом подчеркнуть его актуальность. Как отмечает команда агентства, хорошо организованная структура дизайна позволяет легко адаптировать продуктовый портфель — обновлять дизайн уже существующих упаковок и выводить на рынок новые продукты. Подробнее на Sostav.

LINII обратились к мотивам Скандинавии и приключений в новом дизайне Lassie

Команда Lassie обратилась в агентство LINII Group за комплексной разработкой ритейл-бренда, начиная с создания бренд-платформы и айдентики до детальной ритейл-концепции магазина. Дизайнеры LINII намеренно не стали разрабатывать ожидаемо яркую детскую айдентику, а подчеркнули скандинавскую эстетику и характер, опираясь на минималистичную геометричную графику. В новом логотипе считывается многолетняя экспертность и любовь Lassie к активному досугу на свежем воздухе. В букве «a» можно разглядеть плавание, игру в снежки и катание с горки. Лаконичные формы остальных букв отсылают к скандинавскому минимализму и спокойствию. Подробнее на Sostav.

Repina Branding заложило в лого Evolute активное движение вперёд и вверх

Evolute — отечественный бренд электромобилей, который уже выпустил несколько моделей в разных ценовых сегментах. Он позиционирует свои машины как новый виток в развитии технологий и человечества в целом. За разработкой визуальной айдентики Evolute обратился в Repina branding .

Агентству требовалось разработать фирменный стиль, в основе которого будут логотип и эмблема. Как отмечает Repina Branding, эмблема — ключевой элемент автомобильного брендинга. Автопроизводители вкладывают глубокий смысл и историю в свои эмблемы, и аналогичную работу нужно было проделать для Evolute. Подробнее на Sostav.

Zuper создали супер-героя Пельменя

Культура фастфуда стремительно развивается, при этом потребители более осознанно подходят к выбору еды. Эти две тенденции — быстрота и качество — легли в основу нового продукта на рынке еды быстрого приготовления — пельменей, которые не нужно варить. Агентство ZUPER Agency разработало упаковку и фирменный стиль, который должен сразу обращать внимание на продукт и подсвечивать его рациональное преимущество.

Агентству было важно отойти от привычного представления о продукте и шаблонных приёмов. В фирменном стиле команда решила осветить следующие смыслы. В качестве персонажа Zuper выбрало образ супергероя. Он приходит на помощь людям, когда они хотят поесть вкусно, сытно и быстро. Специально разработанный шрифт транслирует главные смыслы: движение и скорость. Фирменные цвета тоже выбраны не случайно: насыщенный оранжевый символизирует энергию и заряд бодрости. При этом агентство обращает внимание, что тёплые яркие оттенки стимулируют аппетит. Подробнее на Sostav.

Getbrand обновил образ каши «Ясно Солнышко»

Бренд решил сохранить основную бренд-архитектуру, акцентировав внимание на логотипе с помощью более заметного написания и болдового шрифта, сделав его четким и прямым. Желтый цвет сменили на белый, что добавило контраста упаковке.

В контекстном слое было важно прописать категорию и размер хлопьев. В конверсионном слое сделали фокус, что это бренд номер 1 в России в данной категории. Фуд-зона осталась прежней, но дизайнеры перерисовали полюбившихся потребителям героев, сделав их более современными. Семейная пара выглядит стильно и современно, оба следят за своим здоровьем и выбирают здоровый завтрак для себя и своих детей.

Напитки на растительной основе Alpro от экс-Danone в России переименовали в Planto

Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под названием Planto. Изменения коснутся только названия бренда, дизайн упаковки окажется прежним, как и ассортимент продукции. Бренд включает в себя две базовые линейки, в том числе продукцию «Без сахара», и две линейки профессиональных напитков Barista и Aroma. Подробнее на Sostav.

«Супрематика» объединило холод и тепло в новом позиционировании Finn Flare

Команда агентства разработала новое позиционирование бренда Finn Flare: scandi lifestyle — скандинавский стиль жизни. Оно отражает скандинавские ценности отношения к жизни и к одежде и представляет собой антипод к fast-fashion: здесь внимательно относятся к деталям, бережно создают вещи, понимают качество одежды.

Помимо новых позиционирования и платформы бренда также были созданы коммуникационная стратегия и гайды по визуальной айдентике в экстерьерах, интерьерах, на сайте. Сейчас они постепенно реализуются и к весне будущего года будут полностью обновлены.

Слоган «холодный снаружи, страстный внутри» хорошо проиллюстрирован платформой. Основной месседж кампании стал таким: создавать одежду, а не образы, вернуть основательность в индустрию. И команда «Супрематики» помогла донести до аудитории, что обновленный Finn Flare — это тактичный гардероб с характером.

В Redkeds создали айдентику для «Авто Финанс Банка»

Креаторы старались сохранить атрибуцию бренда LADA и его ДНК, чтобы знающий человек мог считать, что это одна группа («Авто Финанс Банк» создан на базе «РН-Банка», который АВТОВАЗ приобрел летом 2023 года). Банк делает ставку на работу через мобильное приложение и партнерские банкоматы, поэтому онлайн-коммуникация должна была быть максимально понятной. Дизайнеры поменяли существующий логотип, предложили дополнительные фирменные цвета, шрифт и паттерн, и тем самым раздвинули границы с помощью более широкой системы дизайна.

Логотип состоит из двух простых фигур, которые подсознательно ассоциируются с трассой или ключом зажигания. Знак не имеет ограничений в количестве итераций: он хорошо адаптируется и меняет размер и форму в зависимости от места, где он используется — от маленьких иконок приложения до больших рекламных щитов или зонтика. В любой точке его использования он устанавливает систему дизайна и служит гибким инструментом, позволяющим создать эффективный визуальный контент.

В сочетании с обновленной цветовой палитрой и акцентным шрифтом новый логотип выглядит ярко и динамично, добавляя интригу коммуникациям банка.

«Супрематика» и Lite by Mascotte разработали кастомный дизайн популярной модели кед

Современный неосупрематизм стал вдохновением и художественной основой для нанесения на пары супрематического символа — прообраза вечности и гармонии в простых формах, который создаёт взаимосвязь между искусством и повседневной жизнью.

На боковой части обуви контрастирующий крест находит свое продолжение. Там же располагается и лейбл коллаборации, а на подошву нанесен логотип агентства.

Кастомизация коробки и внутреннего наполнения не остались без внимания. Дизайнеры проработали упаковку обуви, сделав ее из гофрированного переработанного картона с веревочной ручкой для переноски. Также на упаковке лимитированной коллекции вручную отрисован символ — крест.

Покупатели найдут в коробке открытку, текст которой сгенерирован ChatGPT. Задача искусственного интеллекта — сделать описание в tone of voice Казимира Малевича, поэтому слог может быть узнаваем.

Brandson (TSN) добавили баланса в нейминг и визуальное позиционирование ЖК «Камаполис»

Название позволяет подчеркнуть масштаб и многофункциональность застройки. В дальнейших коммуникациях предполагается возможность использовать дескриптор «полис» как инструмент формирования комьюнити жильцов.

В рамках нейминга разработали слоган «Новая история города» и дескриптор «Территория будущего». Сотрудники Brandson (TSN) предварительно провели проверку названий на уникальность посредством открытых источников

Визуальная концепция совмещает диджитал и простые образы. Выбранный шрифт отсылает к видеоигре, но начертание смягчено углами и текст выглядит гладко, не грубо. Такая гармоничность отражает идею баланса, которую ищет ЦА. Созданное решение к тому же подчеркивает дескриптор. В качестве фона добавили тёмный и спокойный оттенок зеленого, который вызывает чувство безопасности и спокойствия.

Нейминг и все коммуникации адаптировали под русский и английский языки. Такое решение отражает гибкость позиционирования и также увеличивает потенциальное ЦА.

New Balance перезапустил модель кроссовок, повлиявшую на стиль Италии в начале 2000-х

New Balance запустил новую кампанию, в которой отдал дань уважения модели 991v1, оказавшей большое влияние на Италию. В начале 2000-х эта модель стала настоящим хитом, так как покупатели на севере Милана начали носить 991v1 ради стиля, а не для бега. Один из самых преданных фанатов бренда — всемирно известный шеф-повар, отмеченный звездой Мишлен, Массимо Боттура. В его коллекции более 100 пар кроссовок New Balance, которые Боттура сочетает с костюмами премиум-класса.

Сейчас модель перевыпустили под номером 991v2 на заводе Великобритании. Одну пару отправили в Милан — преданному поклоннику Массимо Боттуре. О путешествии одной пары кроссовок по Италии бренд снял видеоролик. Подробнее на Sostav.

Adobe создал платье, меняющее цвет одним нажатием кнопки

Компания Adobe представила платье, которое может менять цвет и рисунок — Project Primrose. Оно создано из гибких текстильных дисплеев, которые напоминают «чешуйки». Также прямо на одежде может воспроизводиться простая анимация — как при нажатии кнопки, так и при движении, в зависимости от того, какой режим выбрать. Пока доступно только два цвета: белый и серебряный. Модель представили на ежегодной конференции Adobe — MAX 2023: Sneaks. Подробнее на Sostav.