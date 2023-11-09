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09.11.2023 в 16:00

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Как и осенняя листва, дизайн многих брендов преобразился до неузнаваемости

Подобно осенней листве, фирменный стиль и дизайн многих брендов преобразились до неузнаваемости. Например, РЖД изменили дизайн билетов для своих туристических поездов, агентство «Артикс» стало писать свое название русским транслитом, а Actimel теперь называется Actimuno. Что из этого вышло — смотрите в подборке брендинга за октябрь.

РЖД изменили дизайн билетов для своих туристических поездов

РЖД сообщили о новом дизайне билетов для своих туристических поездов. Теперь на бланках размещено краткое описание маршрута и иллюстрации достопримечательностей, с которыми пассажиры познакомятся в ходе поездки.

Например, пассажиры туристического поезда, следующего из Москвы в Псков, увидят древние храмы Великого Новгорода, памятник «Тысячелетие России», крепостные стены и башни Пскова. На самом билете изображен Новгородский Кремль. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Actimel сменил имя на Actimuno

Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализовался в России и сменил название на Actimuno и дизайн упаковки. Теперь она представлена в малиновом цвете, а шрифт стал более строгим и утонченным. Подробнее на Sostav.

Агентство «Артикс» стало писать свое название русским транслитом

Из логотипа «Артикс» (ранее Artics Internet Solutions, входит в MG Group Мити Горелика) также исчезла приставка Internet Solutions, а само агентство представило новое позиционирование, обновленный логотип и сайт компании. Концепция обновленного лого строится вокруг психотипов и эмоциональных характеристик бренда. В своих элементах лого отражает строгость, сдержанность, но при этом динамичность и активное развитие. В букве «А» как раз и заложена та «динамика» «развитие» и «уникальность». Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

У аэропорта в Южно-Сахалинске появился новый фирменный стиль

В логотипе был взят геотег как ассоциация с путешествиями и новыми местами. К нему добавлена волна, символизирующая Охотское море, омывающее остров Сахалин. Сочетание холодной бирюзы (морская волна) и теплого ярко-оранжевого оттенка (символизирующего восход Солнца) дает хороший контраст и заметность.

На основе этого символа в Getbrand разработали множество стилеобразующих элементов, которые используются как в отделке и деталях интерьера, так и в униформе сотрудников. Главным цветом стал строгий темно-синий, символизирующий ночь перед рассветом и отлично коррелирующий с логотипом. В ключевых изображениях геотег обыгрывается как солнце, встающее из-за горизонта на фоне морских волн.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

DDVB обновили дизайн бренда удобрений «Агрикола»

«Агрикола» — удобрения и грунты для плодовых, цветочных, ягодных и овощных культур для применения в личных подсобных хозяйствах. Бренд давно не обновлял свой фирменный стиль, а главное преимущество на полке — цвет — стало заимствоваться конкурентами. Клиенту нужно было смысловое и визуальное обновление. Команда DDVB рассказала Sostav, какие работы провела по смысловому и визуальному обновлению. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

SmartHeart создало бренд для жилого комплекса Touch

Креативное агентство SmartHeart создало бренд для нового объекта девелопера Touch в районе Крылатское. Через свою работу оно подчеркнуло такие характеристики проекта, как знаковость объекта, расположение в экологически чистом районе Москвы, видовые характеристики и архитектурную форму. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Платформа Webinar сменила название на «МТС Линк»

МТС завершила ребрендинг своей дочерней компании Webinar Group, которую приобрела в 2022 году. Теперь все IT-решения для делового общения, входящие в Webinar Group, будут объединены под новым UCaaS-брендом «МТС Линк».

Новая цель бренда — стать платформой UCaaS, «которая предлагает не только продукты для обучения, но и сервисы для бизнес-коммуникации», включая видеоконференции, доски, чаты, встроенные инструменты для совместной работы. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

«Газпром нефть» зарегистрировала слоган «Энергия в людях»

Роспатент зарегистрировал новый слоган «Газпром нефти», теперь это — «Энергия в людях». Компания также подала заявки для получения прав на серию графических изображений и собственное шрифтовое решение, следует из базы данных ведомства. Как пояснили Sostav в пресс-службе «Газпром нефти», обновление слогана отражает новую гуманитарную миссию компании и подчёркивает важность инвестиций в развитие человеческого капитала. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Getbrand разработал дизайн для нового SKU Gold в бренде Maximus

Логотип Maximus расположен на коричневой плашке, а две трети нижней части упаковки отданы под золотой фон, чтобы создать то самое ощущение Gold. Элемент в виде круга создает ощущение визуального центра и привлекает внимание. Для фуд-зоны использован верхний ракурс чашки для лучшей демонстрации напитка. Продукт выделяется на полке, в том числе, благодаря делению на цветовые зоны. Крупная надпись Gold, фуд-зона, которая имеет композиционный центр в виде коричневого круга, белые блюдца — все это создает определенный ритм, выглядит на полке эффектно, заметно, контрастно.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Агентство Mobio обновило сайт и стало «Мобио»

Команда провела работу по реорганизации внутренних бизнес-процессов, обновила бренд и модернизировала сайт. Новый внешний облик отличается простотой и сочетанием современных технологических элементов. Он включает выразительную типографику и строгую трёхмерную иллюстрацию, заявляет об эволюции компании и её зрелости. Ребрендинг «Mобио» — отражение стремления к развитию и приведению внутренних процессов в соответствие с современными тенденциями рекламной индустрии. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Агентство DS1 branding провело ребрендинг упаковок «Ого!»:

«РК ЕвроПрестиж» обратилась к DS1 branding с целью обновить образ и позиционирование, актуализировать упаковку и найти уникальный характер, который будет цеплять взгляд.

Создателям «Ого!» было важно сохранить уже имеющийся паттерн весёлого колобка, но «вдохнуть в него жизнь», придать новые смыслы, соблюдая при этом свои устоявшиеся традиции. Колобок должен был преобразиться в современных реалиях и отвечать запросам покупателей: «О чём говорит с потребителем колобок? О чём бренд „Ого!“». Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

«ВкусВилл» провел редизайн ТОПа-10 сырных позиций

«ВкусВилл» провел редизайн ТОПа-10 сырнах позиций из локального рейтинга самых популярных сыров среди покупателей. Рейтинг провели в марте этого года среди всех 184 видов сыра, представленных под собственной торговой маркой. Задача брендинга — выделить линейку на полке и привлечь внимание у покупателей. Поэтому дизайнеры использовали яркие абстрактные паттерны на фоне и блок по центру, раскрывающий особенности данной позиции.

Также был добавлен объединяющий, и в то же время «интригующий» сквозной элемент — нумерация. Каждый сыр имеет свою цифру от 1 до 10. И все вместе они образуют ТОП-10. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Fabula Branding разработала бренд витамин для здоровья бизнеса

Комплекс мероприятий для беларусских предпринимателей, топ-менеджеров и экспертов в области построения практических бизнес-моделей и консалтинга — проект, для которого предстояло создать нейм и визуальную айдентику.

Fabula Branding начала работу с создания яркого нейма, который задал тон проекту. Команда агентства подошла к задаче нестандартно, разработав нейм Vitamin В, транслирующий заботу о здоровье бизнеса. Цель комплекса мероприятий — объединять бизнесы, дать возможность обменяться опытом, помочь найти новые полезные контакты. А это и есть важнейший витамин, способный укрепить иммунитет компании, повысив уровень ее энергии. Букву «В» в названии можно интерпретировать по-разному. Это и «бизнес», и «Беларусь», и просто бустер для развития.

Нейм дал возможность развивать сабнеймы для мероприятий: каждому сектору можно присвоить цифру витаминов группы B. «Витаминная» концепция отражена и в айдентике: в логотипе и фирменном стиле присутствуют круглые элементы. А яркий фирменный цвет вдохновлен временем года, на которое был запланирован форум, — весной.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Упаковка «Вятушки» стала красочнее, а фудзона — аппетитнее

В предыдущем варианте на упаковке была изображена девушка-доярушка в косынке, которая много лет была неотъемлемой частью бренда. GetBrand сделали ее образ более современным и стильным, добавили к ней корову в стилистике дымковской игрушки, которая является своеобразной визитной карточкой Кировской области. Дифференциацию внутри линейки обеспечивает уникальный цвет волны, который выделяется на насыщенно-бирюзовом фоне.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Tomatdesign обновил упаковку и фирменный стиль горчичного масла «Сарепта»

Стратегия дизайна заключалась в создании баланса на стыке традиционного и современного. Агентству важно было сохранить ощущение, что у бренда глубокие исторические корни, но при этом подчеркнуть его актуальность. Как отмечает команда агентства, хорошо организованная структура дизайна позволяет легко адаптировать продуктовый портфель — обновлять дизайн уже существующих упаковок и выводить на рынок новые продукты. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

LINII обратились к мотивам Скандинавии и приключений в новом дизайне Lassie

Команда Lassie обратилась в агентство LINII Group за комплексной разработкой ритейл-бренда, начиная с создания бренд-платформы и айдентики до детальной ритейл-концепции магазина. Дизайнеры LINII намеренно не стали разрабатывать ожидаемо яркую детскую айдентику, а подчеркнули скандинавскую эстетику и характер, опираясь на минималистичную геометричную графику. В новом логотипе считывается многолетняя экспертность и любовь Lassie к активному досугу на свежем воздухе. В букве «a» можно разглядеть плавание, игру в снежки и катание с горки. Лаконичные формы остальных букв отсылают к скандинавскому минимализму и спокойствию. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Repina Branding заложило в лого Evolute активное движение вперёд и вверх

Evolute — отечественный бренд электромобилей, который уже выпустил несколько моделей в разных ценовых сегментах. Он позиционирует свои машины как новый виток в развитии технологий и человечества в целом. За разработкой визуальной айдентики Evolute обратился в Repina branding .

Агентству требовалось разработать фирменный стиль, в основе которого будут логотип и эмблема. Как отмечает Repina Branding, эмблема — ключевой элемент автомобильного брендинга. Автопроизводители вкладывают глубокий смысл и историю в свои эмблемы, и аналогичную работу нужно было проделать для Evolute. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Zuper создали супер-героя Пельменя

Культура фастфуда стремительно развивается, при этом потребители более осознанно подходят к выбору еды. Эти две тенденции — быстрота и качество — легли в основу нового продукта на рынке еды быстрого приготовления — пельменей, которые не нужно варить. Агентство ZUPER Agency разработало упаковку и фирменный стиль, который должен сразу обращать внимание на продукт и подсвечивать его рациональное преимущество.

Агентству было важно отойти от привычного представления о продукте и шаблонных приёмов. В фирменном стиле команда решила осветить следующие смыслы. В качестве персонажа Zuper выбрало образ супергероя. Он приходит на помощь людям, когда они хотят поесть вкусно, сытно и быстро. Специально разработанный шрифт транслирует главные смыслы: движение и скорость. Фирменные цвета тоже выбраны не случайно: насыщенный оранжевый символизирует энергию и заряд бодрости. При этом агентство обращает внимание, что тёплые яркие оттенки стимулируют аппетит. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Getbrand обновил образ каши «Ясно Солнышко»

Бренд решил сохранить основную бренд-архитектуру, акцентировав внимание на логотипе с помощью более заметного написания и болдового шрифта, сделав его четким и прямым. Желтый цвет сменили на белый, что добавило контраста упаковке.

В контекстном слое было важно прописать категорию и размер хлопьев. В конверсионном слое сделали фокус, что это бренд номер 1 в России в данной категории. Фуд-зона осталась прежней, но дизайнеры перерисовали полюбившихся потребителям героев, сделав их более современными. Семейная пара выглядит стильно и современно, оба следят за своим здоровьем и выбирают здоровый завтрак для себя и своих детей.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Напитки на растительной основе Alpro от экс-Danone в России переименовали в Planto

Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под названием Planto. Изменения коснутся только названия бренда, дизайн упаковки окажется прежним, как и ассортимент продукции. Бренд включает в себя две базовые линейки, в том числе продукцию «Без сахара», и две линейки профессиональных напитков Barista и Aroma. Подробнее на Sostav.

«Супрематика» объединило холод и тепло в новом позиционировании Finn Flare

Команда агентства разработала новое позиционирование бренда Finn Flare: scandi lifestyle — скандинавский стиль жизни. Оно отражает скандинавские ценности отношения к жизни и к одежде и представляет собой антипод к fast-fashion: здесь внимательно относятся к деталям, бережно создают вещи, понимают качество одежды.

Помимо новых позиционирования и платформы бренда также были созданы коммуникационная стратегия и гайды по визуальной айдентике в экстерьерах, интерьерах, на сайте. Сейчас они постепенно реализуются и к весне будущего года будут полностью обновлены.

Слоган «холодный снаружи, страстный внутри» хорошо проиллюстрирован платформой. Основной месседж кампании стал таким: создавать одежду, а не образы, вернуть основательность в индустрию. И команда «Супрематики» помогла донести до аудитории, что обновленный Finn Flare — это тактичный гардероб с характером.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

В Redkeds создали айдентику для «Авто Финанс Банка»

Креаторы старались сохранить атрибуцию бренда LADA и его ДНК, чтобы знающий человек мог считать, что это одна группа («Авто Финанс Банк» создан на базе «РН-Банка», который АВТОВАЗ приобрел летом 2023 года). Банк делает ставку на работу через мобильное приложение и партнерские банкоматы, поэтому онлайн-коммуникация должна была быть максимально понятной. Дизайнеры поменяли существующий логотип, предложили дополнительные фирменные цвета, шрифт и паттерн, и тем самым раздвинули границы с помощью более широкой системы дизайна.

Логотип состоит из двух простых фигур, которые подсознательно ассоциируются с трассой или ключом зажигания. Знак не имеет ограничений в количестве итераций: он хорошо адаптируется и меняет размер и форму в зависимости от места, где он используется — от маленьких иконок приложения до больших рекламных щитов или зонтика. В любой точке его использования он устанавливает систему дизайна и служит гибким инструментом, позволяющим создать эффективный визуальный контент.

В сочетании с обновленной цветовой палитрой и акцентным шрифтом новый логотип выглядит ярко и динамично, добавляя интригу коммуникациям банка.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

«Супрематика» и Lite by Mascotte разработали кастомный дизайн популярной модели кед

Современный неосупрематизм стал вдохновением и художественной основой для нанесения на пары супрематического символа — прообраза вечности и гармонии в простых формах, который создаёт взаимосвязь между искусством и повседневной жизнью.

На боковой части обуви контрастирующий крест находит свое продолжение. Там же располагается и лейбл коллаборации, а на подошву нанесен логотип агентства.

Кастомизация коробки и внутреннего наполнения не остались без внимания. Дизайнеры проработали упаковку обуви, сделав ее из гофрированного переработанного картона с веревочной ручкой для переноски. Также на упаковке лимитированной коллекции вручную отрисован символ — крест.

Покупатели найдут в коробке открытку, текст которой сгенерирован ChatGPT. Задача искусственного интеллекта — сделать описание в tone of voice Казимира Малевича, поэтому слог может быть узнаваем.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

Brandson (TSN) добавили баланса в нейминг и визуальное позиционирование ЖК «Камаполис»

Название позволяет подчеркнуть масштаб и многофункциональность застройки. В дальнейших коммуникациях предполагается возможность использовать дескриптор «полис» как инструмент формирования комьюнити жильцов.

В рамках нейминга разработали слоган «Новая история города» и дескриптор «Территория будущего». Сотрудники Brandson (TSN) предварительно провели проверку названий на уникальность посредством открытых источников

Визуальная концепция совмещает диджитал и простые образы. Выбранный шрифт отсылает к видеоигре, но начертание смягчено углами и текст выглядит гладко, не грубо. Такая гармоничность отражает идею баланса, которую ищет ЦА. Созданное решение к тому же подчеркивает дескриптор. В качестве фона добавили тёмный и спокойный оттенок зеленого, который вызывает чувство безопасности и спокойствия.

Нейминг и все коммуникации адаптировали под русский и английский языки. Такое решение отражает гибкость позиционирования и также увеличивает потенциальное ЦА.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга

New Balance перезапустил модель кроссовок, повлиявшую на стиль Италии в начале 2000-х

New Balance запустил новую кампанию, в которой отдал дань уважения модели 991v1, оказавшей большое влияние на Италию. В начале 2000-х эта модель стала настоящим хитом, так как покупатели на севере Милана начали носить 991v1 ради стиля, а не для бега. Один из самых преданных фанатов бренда — всемирно известный шеф-повар, отмеченный звездой Мишлен, Массимо Боттура. В его коллекции более 100 пар кроссовок New Balance, которые Боттура сочетает с костюмами премиум-класса.

Сейчас модель перевыпустили под номером 991v2 на заводе Великобритании. Одну пару отправили в Милан — преданному поклоннику Массимо Боттуре. О путешествии одной пары кроссовок по Италии бренд снял видеоролик. Подробнее на Sostav.

Adobe создал платье, меняющее цвет одним нажатием кнопки

Компания Adobe представила платье, которое может менять цвет и рисунок — Project Primrose. Оно создано из гибких текстильных дисплеев, которые напоминают «чешуйки». Также прямо на одежде может воспроизводиться простая анимация — как при нажатии кнопки, так и при движении, в зависимости от того, какой режим выбрать. Пока доступно только два цвета: белый и серебряный. Модель представили на ежегодной конференции Adobe — MAX 2023: Sneaks. Подробнее на Sostav.

Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга Actimuno, «Артикс» и новый дизайн билетов РЖД: подборка брендинга
РЖД Tomatdesign Газпром нефть SUPREMATIKA DDVB Getbrand Fabula Branding ZUPER Agency LINII Group ВкусВилл Repina branding redkeds SmartHeart Mobio DS1 Branding Brandson (TSN) Actimuno Evolute «МТС Линк» Touch Агрикола Артикс Maximus «Вятушки» Lite by Mascotte
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