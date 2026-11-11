Промокодами на распродажах пользуются 61% россиян

Более половины россиян (54%) хотя бы раз покупали товар только из-за скидки или промокода. При этом 71% покупателей, которые используют промокоды на распродажах, готовы отложить заказ, пока не найдут подходящий код. Такие данные получили аналитики «Яндекс Маркета» по итогам опроса 1,2 тыс. человек из 17 регионов России. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Чаще всего к сезону распродаж россияне откладывают обновление гардероба, покупку электроники и бытовой техники. При этом четверть опрошенных начинает копить деньги и изучать предложения за одну-две недели до акций, а 17% — за один-два месяца.

Покупатели с осторожностью относятся к размеру скидок: 52% респондентов подозрительно воспринимают их величину. Наибольшие сомнения вызывают скидки от 70%, а также неровные значения, например 7% или 33%. При этом наиболее привлекательными предложениями участники опроса назвали скидку за определенный способ оплаты (30%) и персональный промокод (25%).

Всего промокодами во время распродаж пользуются 61% россиян. Для 48% опрошенных наличие такого предложения повышает желание совершить покупку, а каждый второй считает сочетание скидки и промокода привлекательнее простого снижения цены. Чаще всего покупатели ищут коды на купонных сайтах, в социальных сетях, Telegram-каналах, рассылках и непосредственно на маркетплейсах.

При выборе торговой площадки россияне учитывают не только цену. На решение также влияют наличие гарантии на товар и рекомендации знакомых (по 20%), скорость доставки (17%), а также бонусы и специальные условия по промокоду (15%).

По данным SuperJob, две трети россиян считают «Черную пятницу» обманом покупателей. При этом женщины доверяют распродаже почти вдвое чаще мужчин: 15% против 8%.