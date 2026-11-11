Рынок нативной рекламы в «Максе» вырос в 30 раз с начала года

За девять месяев 2026 года объем размещений в каналах национального мессенджера «Макс увеличился в 30 раз. За этот период рекламодатели потратили на продвижение 3,5 млрд руб. Таковы данные исследования Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и Telega.in. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Ежемесячный объем размещений в «Максе» вырос с 26 млн руб. в январе до 804 млн руб. в сентябре. По состоянию на конец сентября, рекламу в «Максе» ежемесячно размещают около 20 тыс. рекламодателей. По итогам 2026 года объем рынка может составить 6−7 млрд руб.

Александр Кукса, сопредседатель комитета по инфлюенс-маркетингу АРИР, гендиректор агентства Salo: В 2026 году «Макс» стал одной из самых обсуждаемых площадок на рынке. Одни активно тестировали размещения, другие ждали, третьи искали кейсы и бенчмарки. Мы в АРИР совместно с Telega.in дважды измерили экосистему «Макса» — весной и осенью 2026 года. В первой волне опроса (март 2026 года) «Макс» был регулярным каналом в медиамиксе у 4,3% участников, сейчас — у 31,4%. Всего рекламу в «Максе» размещают 58,6% участников против 29,3% весной.

Рекламу в «Максе» размещают 58,6% участников рынка: 27,1% тестируют площадку, 31,4% включили ее в регулярный медиамикс, 10,7% планируют попробовать размещения в ближайшее время. Активнее всего рекламу закупают агентства (82,6%) и рекламные платформы (77,5%). Среди компаний-рекламодателей размещения проводят 24,1%, еще 22,2% рассматривают тесты.

Никита Прибыловский, гендиректор Telega.in: За год «Макс» занял заметное место в медиамиксе рекламодателей и стал площадкой для продвижения продуктов и услуг из разных отраслей. По внутренним данным Telega.in, с января по сентябрь 2026 года число категорий рекламируемых товаров и услуг увеличилось с 94 до 184. В топ-5 сегментов рекламодателей, размещающих рекламу в «Максе», вошли онлайн-образование, e-commerce и товары на маркетплейсах, недвижимость, автомобили и финансовые услуги. Рекламодатели адаптируются к новому инвентарю и активно включают «Макс» в свои медиапланы.

Среди компаний, использующих «Макс» в регулярном медиамиксе, результаты соответствуют ожиданиям или превосходят их у 54,5% — против 28,9% среди тех, кто пока проводит тесты. Увеличить долю «Макса» в рекламных бюджетах в 2027 году планируют 45,7% респондентов. Среди тех, кто уже регулярно размещает рекламу в мессенджере, показатель составляет 79,5%. Весной о планах увеличить долю размещений в «Максе» говорили 32,7%.

Среди наиболее перспективных тематик для продвижения в «Максе»: «Новости и СМИ» (52,9%), «Семья и дети» (32,9%), «Образование» (26,4%).

Для дальнейшего развития площадки респонденты считают важным повышение вовлеченности аудитории (47,9%), прозрачную аналитику и сквозную атрибуцию (47,1%), а также доступ к новой аудитории (42,1%).

Ранее «Макс» добавил рекомендации каналов на основе интересов пользователей. Кроме того, в мессенджере запустили продвижение через VK AdBlogger.