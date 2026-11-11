Интерес к ИТ и связи у россиян старше 45 лет вырос на 19% за 10 лет

T2 AdTech представил на Национальном рекламном форуме исследование изменений потребительских интересов за последнее десятилетие. Данные показали, что возрастные границы между категориями становятся менее выраженными. Так, интерес к информационным технологиям (ИТ) и связи у пользователей старше 45 лет вырос на 19%, а к финансовым продуктам — на 8%. Автомобили, ремонт и путешествия стали привлекательнее для самых молодых пользователей. Авторы исследования отмечают, что некоторые категории достигают пика интереса раньше, чем это было 10 лет назад.

Интерес к ИТ и связи увеличился во всех возрастных группах. Среди аудитории 18−24 лет прирост составил 11,9%. В этой же группе на 10,2% вырос интерес к повседневным товарам.

Таким образом, технологические и финансовые продукты перестали быть категориями, которые можно связывать преимущественно с молодыми потребителями.

В категории путешествий положительная динамика также наблюдается во всех возрастных группах. Наиболее заметный рост зафиксирован среди пользователей 18−24 лет — на 4,4%.

Интерес к автомобилям и ремонту увеличился только среди самой молодой аудитории — на 1% и 0,6% соответственно. В группах старше 25 лет показатели по этим категориям снизились.

Антон Боровко, директор по разработке продуктов и операциям рекламного бизнеса T2 AdTech: Для рекламного рынка это означает, что привычные портреты целевой аудитории могут ограничивать возможности бренда. Ориентация на устоявшиеся представления о предпочтениях разных возрастных групп может мешать находить новые сегменты потенциальных покупателей. При этом важно учитывать не только категорию интереса, но и момент, в котором возникает потребность: один и тот же человек может покупать эмоционально, планировать крупное приобретение или совершать дополнительные покупки по мере реализации своих планов. Задача рекламной коммуникации — предложить человеку релевантный продукт или услугу именно в тот момент, когда они соответствуют его потребности, и с учетом сценария принятия решения.

В основе анализа — данные T2 AdTech за 2025−2026 годы и данные «Яндекса» за 2016−2017 годы.