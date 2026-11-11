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18+
11.11.2026 в 11:53

Интерес к ИТ и связи у россиян старше 45 лет вырос на 19% за 10 лет

Автомобили, ремонт и путешествия стали привлекательнее для молодой аудитории

T2 AdTech представил на Национальном рекламном форуме исследование изменений потребительских интересов за последнее десятилетие. Данные показали, что возрастные границы между категориями становятся менее выраженными. Так, интерес к информационным технологиям (ИТ) и связи у пользователей старше 45 лет вырос на 19%, а к финансовым продуктам — на 8%. Автомобили, ремонт и путешествия стали привлекательнее для самых молодых пользователей. Авторы исследования отмечают, что некоторые категории достигают пика интереса раньше, чем это было 10 лет назад.

Интерес к ИТ и связи увеличился во всех возрастных группах. Среди аудитории 18−24 лет прирост составил 11,9%. В этой же группе на 10,2% вырос интерес к повседневным товарам.

Таким образом, технологические и финансовые продукты перестали быть категориями, которые можно связывать преимущественно с молодыми потребителями.

В категории путешествий положительная динамика также наблюдается во всех возрастных группах. Наиболее заметный рост зафиксирован среди пользователей 18−24 лет — на 4,4%.

Интерес к автомобилям и ремонту увеличился только среди самой молодой аудитории — на 1% и 0,6% соответственно. В группах старше 25 лет показатели по этим категориям снизились.

Антон Боровко, директор по разработке продуктов и операциям рекламного бизнеса T2 AdTech:

Для рекламного рынка это означает, что привычные портреты целевой аудитории могут ограничивать возможности бренда. Ориентация на устоявшиеся представления о предпочтениях разных возрастных групп может мешать находить новые сегменты потенциальных покупателей.

При этом важно учитывать не только категорию интереса, но и момент, в котором возникает потребность: один и тот же человек может покупать эмоционально, планировать крупное приобретение или совершать дополнительные покупки по мере реализации своих планов. Задача рекламной коммуникации — предложить человеку релевантный продукт или услугу именно в тот момент, когда они соответствуют его потребности, и с учетом сценария принятия решения.

В основе анализа — данные T2 AdTech за 2025−2026 годы и данные «Яндекса» за 2016−2017 годы.

IT исследование Т2 AdTech
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