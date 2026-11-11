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11.11.2026 в 10:50

Более 80% россиян испытывают сильную тревогу во время испытательного срока

40% новых сотрудников сталкиваются с большей нагрузкой, чем им обещали на собеседовании

Более 80% опрошенных россиян испытывают сильную тревогу во время испытательного срока. Почти половина новичков в первые недели работы волнуется, а каждый пятый панически боится не справиться с обязанностями. Сохранять спокойствие удается только 18% сотрудников. Таковы результаты исследования кадрового агентства HRDirect, проведенного в октябре 2026 года среди 2,4 тыс. человек из разных регионов России, успешно прошедших испытательный срок. Данные приводит «Коммерсантъ».

Тревожность влияет и на повседневное общение: получив от руководителя просьбу зайти перед уходом, 20% опрошенных начинают подозревать, что допустили ошибку, а 5% готовятся к увольнению. При этом уточнить причину разговора решаются только 30% респондентов.

Дополнительным источником стресса становится несоответствие условий работы ожиданиям: у 40% новичков фактический объем задач оказался выше обещанного на собеседовании, а 28% столкнулись с расхождением между заявленными и реальными условиями труда.

Страх не пройти испытательный срок заставляет сотрудников брать на себя дополнительную нагрузку. Так, 28% респондентов выполняли чужие обязанности, четверть отказывались от отгулов или переносили сроки выполнения задач, а 15% работали сверхурочно без дополнительной оплаты. Кроме того, 38% опасаются не вписаться в коллектив, а 35% — столкнуться с токсичным поведением коллег.

По словам CEO HRDirect Юлии Карповой, новичкам сложно открыто говорить о нехватке времени, а готовность брать дополнительные задачи мешает руководству заметить их перегруженность.

Снизить напряжение могли бы более прозрачная система адаптации и поддержка коллег. Наставника для решения текущих вопросов хотели бы иметь 63% участников исследования, а 60% рассчитывают на четкий перечень обязанностей и понятные критерии оценки.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отмечает, что открытая коммуникация должна начинаться еще до выхода сотрудника на работу. По данным сервиса, 34% молодых специалистов считают главным признаком сильного HR-бренда положительные отзывы о работодателе, а 28% — его активность в социальных сетях, позволяющую заранее узнать о корпоративной культуре.

Испытательный срок HRDirect
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