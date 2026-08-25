Почти половина покупателей изменяет бренду, если не находит нужный товар в магазине

Почти половина покупателей (48%) выбирает товар другого бренда, если не находит нужный продукт в магазине. Из-за отсутствия продукции теряется около 4,3% потенциальных продаж. Такие данные показал барометр OSA, подготовленный AECOC совместно с NIQ.

Остальные потребители применяют другие стратегии в случае отсутствия товара. 26% решают отложить покупку до следующего посещения того же магазина, а 16% в итоге покупают другой товар, чем планировали. 11% ищут недоступный товар в другом магазине.

Различия между категориями также имеют значение. В первой половине года наибольшую доступность показали средства по уходу за волосами, такие как шампуни и кондиционеры, фрукты и овощи, а также йогурты. По отдельным отделам лидировали аптечные товары и парфюмерия с доступностью 98,2%, свежие и замороженные продукты — 97,9%, упакованные продукты питания — 97%. Хуже всего ситуация складывалась в категории напитков — 92,8% товаров были доступны на полках. Показатель, однако, вырос на 0,1 п.п. год к году.

Почти треть упущенных продаж связана с промо. На товары, участвовавшие в рекламных акциях, пришлось 31% недополученных продаж из-за отсутствия продукции на полках. Показатель остался на уровне прошлого года.

Эти данные подчеркивают важность корректировки прогнозов спроса и планирования поставок в периоды проведения рекламных акций. Если рост спроса во время промокампании не сопровождается достаточным запасом товара, бренд рискует потерять продажи именно в период повышенного интереса покупателей.

Ранее сообщалось, что 93% потребителей молча уходят от брендов, которым перестают доверять. Клиенты все реже жалуются публично и просто прекращают покупки.