Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.08.2026 в 14:45

Почти половина покупателей изменяет бренду, если не находит нужный товар в магазине

Отсутствие товара на полке может привести к переходу покупателя к конкуренту

Почти половина покупателей (48%) выбирает товар другого бренда, если не находит нужный продукт в магазине. Из-за отсутствия продукции теряется около 4,3% потенциальных продаж. Такие данные показал барометр OSA, подготовленный AECOC совместно с NIQ.

Остальные потребители применяют другие стратегии в случае отсутствия товара. 26% решают отложить покупку до следующего посещения того же магазина, а 16% в итоге покупают другой товар, чем планировали. 11% ищут недоступный товар в другом магазине.

Различия между категориями также имеют значение. В первой половине года наибольшую доступность показали средства по уходу за волосами, такие как шампуни и кондиционеры, фрукты и овощи, а также йогурты. По отдельным отделам лидировали аптечные товары и парфюмерия с доступностью 98,2%, свежие и замороженные продукты — 97,9%, упакованные продукты питания — 97%. Хуже всего ситуация складывалась в категории напитков — 92,8% товаров были доступны на полках. Показатель, однако, вырос на 0,1 п.п. год к году.

Почти треть упущенных продаж связана с промо. На товары, участвовавшие в рекламных акциях, пришлось 31% недополученных продаж из-за отсутствия продукции на полках. Показатель остался на уровне прошлого года.

Эти данные подчеркивают важность корректировки прогнозов спроса и планирования поставок в периоды проведения рекламных акций. Если рост спроса во время промокампании не сопровождается достаточным запасом товара, бренд рискует потерять продажи именно в период повышенного интереса покупателей.

Ранее сообщалось, что 93% потребителей молча уходят от брендов, которым перестают доверять. Клиенты все реже жалуются публично и просто прекращают покупки.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.