Почти половина компаний готова увеличить расходы на ИИ

Более четверти российских компаний (26%) намерены увеличить расходы на инфраструктурные облачные сервисы в ближайшие один-два года. По итогам 2025 года рынок облачной инфраструктуры вырос на 28% и достиг 96 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Apple Hills Digital.

В среднем расходы крупных компаний достигали 10−15 млн руб. в месяц, среднего бизнеса или активных digital-компаний — около 400 -700 тыс. руб., а малого бизнеса — 15 -25 тыс. руб.

Так, 42% компаний планируют увеличить инвестиции в решения на базе ИИ и машинного обучения. Еще 40% собираются расширять существующие облачные проекты или запускать новые сервисы, а треть опрошенных намерены увеличить расходы на высокопроизводительные вычисления с использованием графических процессоров (GPU).

Представители крупнейших облачных платформ отмечают, что именно ИИ сегодня формирует наиболее быстрорастущий сегмент потребления облачной инфраструктуры. По данным VK Tech, ИИ-нагрузки уже используют 24% компаний, еще 22% находятся на стадии пилотных проектов или планируют внедрение в течение года.

Эксперты ожидают, что спрос на облачные сервисы продолжит расти. Наиболее активно инвестиции увеличивают компании из финансового сектора, электронной коммерции и интернет-бизнеса, где искусственный интеллект уже применяется для персонализации предложений, рекомендательных систем, прогнозирования спроса и динамического ценообразования.

Ранее сообщалось, что более четверти российских предпринимателей готовы ежегодно инвестировать до 5 млн руб. во внедрение ИИ-сервисов. При этом бизнесу пока сложно оценить, насколько быстро окупаются такие решения.