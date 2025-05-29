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29.05.2025 в 09:50

Почти 90% молодежи использует ИИ в повседневной жизни

40% опасаются конфликта между ИИ и людьми

88% российской молодежи активно использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), в повседневной жизни, в частности для учебы и работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование NtechLab и Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра».

Из них 90% опрошенных воспринимают ИИ как «библиотеку знаний», а 72% - как технологический прорыв, сравнимый с изобретением парового двигателя.

Кроме того, ИИ зачастую ассоциируется у молодых людей с «умным городом» и безопасностью. 63% респондентов видят в ИИ собеседника и друга, а треть опрошенных верят в возможность наделения ИИ эмпатией.

72% молодежи переживают, что ИИ лишит их рабочих мест. 71% респондентов уверены, что ИИ — это «пластилин в руках человека». И только 40% признают возможность конфликта между ИИ и людьми.

Ранее сообщалось, что 75% опрошенных россиян готовы проходить первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из них — без каких-либо сомнений. 24,5% интервьюируемых предпочитают исключительно живое общение.

ИИ
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