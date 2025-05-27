75% опрошенных соискателей готовы к собеседованию с ИИ

75% опрошенных россиян готовы проходить первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из них — без каких-либо сомнений. 24,5% интервьюируемых предпочитают исключительно живое общение. Об этом говорится в исследовании HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион» и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру». Отчет есть в распоряжении Sostav.

47% респондентов поддерживают участие искусственного интеллекта (ИИ) в рекрутинге, если окончательное решение остается за человеком. 15% опрошенных не видят проблем в полной автоматизации процесса. 12% против внедрения технологий в подбор.

Ключевыми преимуществами искусственного интеллекта интервьюируемые назвали объективность (87% верят, что алгоритмы могут быть непредвзятыми, особенно при правильной настройке в сочетании с человеческим контролем), меньшую подверженность стереотипам и эмоциям по сравнению с людьми (46%), оценку кандидатов по одинаковым критериям (45%). Также в числе плюсов соискатели отметили быструю обработку заявок (46%), оперативную обратную связь (37%) и снижение стресса при общении с чат-ботом (35%).

При этом 54% участников опроса опасаются, что искусственный интеллект может игнорировать нестандартные, но ценные навыки кандидатов. 53% респондентов говорят, что ИИ не способен учитывать индивидуальные обстоятельства соискателей. Каждый второй беспокоится о некорректной оценке из-за технических сбоев или ограничений системы.

Среди других недостатков использования искусственного интеллекта в HR опрошенные назвали риск предвзятости, если ИИ обучен на необъективных данных (40%), возможность манипуляций, когда кандидаты намеренно подстраиваются под известные критерии алгоритма (36%), отсутствие понимания, как именно ИИ принимает решения (28%).

В целом современные HR-технологии прочно вошли в практику подбора персонала. В числе инструментов, с которыми сталкивались кандидаты, — онлайн-тесты и кейсы для оценки навыков (их встречали 48% интервьюируемых), чат-боты для первичного интервью (36%), системы видеоинтервью с анализом эмоций (18%), платформы для оценки soft skills через игры и симуляции (15%), системы геймификации (6%).

В опросе участвовали 1,7 тыс. респондентов в возрасте 25−55 лет из городов-миллионников.

Ранее россияне оценили угрозу ИИ для своей карьеры.