Компании сталкиваются с растущими затратами на внедрение искусственного интеллекта. За последние два года расходы, необходимые для получения положительной отдачи от ИИ, увеличились в 18 раз. Об этом заявили аналитики Gartner.

Несмотря на растущие затраты, первые результаты от внедрения технологии уже отмечают 52% руководителей функциональных подразделений. Однако одновременно с ростом инвестиций увеличиваются и риски. Согласно отдельному исследованию Gartner, проведенному среди более чем 2 тыс. ИТ-директоров и руководителей технологических подразделений, 74% организаций планируют внедрить агентный ИИ в течение следующих 12 месяцев.

Однако только 14% ИТ-директоров в Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе располагают необходимыми механизмами управления такими системами. Компании расширяют применение ИИ быстрее, чем развивают инструменты контроля за его использованием.

Аналитики также предупреждают, что повышение производительности благодаря ИИ не обязательно приведет к росту прибыли компаний, которые инвестируют в технологию. Часть экономического эффекта могут получить клиенты, поставщики ИИ-решений и аутсорсинговые партнеры.

Чтобы сохранить финансовую выгоду от внедрения ИИ, компаниям необходимо пересматривать операционные и коммерческие модели, а также подходы к ценообразованию. 86% респондентов называют перестройку рабочих процессов и операционных моделей одним из приоритетов для получения отдачи от ИИ.

По данным опроса Tata Consultancy Services, 84% руководителей компаний считают повышение производительности главным результатом внедрения ИИ.