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03.11.2026 в 14:05

В каждой шестой компании есть особые условия для ключевых сотрудников

Исключительным специалистам предлагают расширенный пакет ДМС, более высокие зарплаты и гибкий график

17% российских компаний создали особые условия труда для специалистов, которых считают ключевыми для бизнеса. В 39% организаций у ценных работников есть отдельные незначительные преференции. В 35% условия работы одинаковы для всех. Таковы данные исследования, проведенного Superjob.

Исключительным специалистам работодатели предлагают расширенный пакет ДМС, более высокие зарплаты, гибкий график, удаленку или гибридный режим работы. Среди других бенефитов — оплачиваемые зарубежные командировки, участие в выставках и конференциях за счет работодателя, наличие личного кабинета.

61% сотрудников компаний говорят о наличии ключевых сотрудников в своих коллективах. 17% не относят к таким специалистам ни себя, ни коллег. 22% затруднились ответить.

Основными качествами ключевого сотрудника респонденты называют ответственность (17%), профессионализм (16%), руководящую должность (14%), высокую зависимость компании от сотрудника (12%), большой опыт (10%), высокую продуктивность (5%), знание всех процессов (4%), умение разрешать проблемные ситуации (4%), эффективное управление командой (3%).

В опросе участвовали представители 500 компаний и 1,6 тыс. трудоустроенных экономически активных россиян из всех округов страны.

исследование сотрудники работодатели
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