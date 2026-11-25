Количество рекламных показов на Pinterest за январь — сентябрь 2026 года увеличилось на 19% год к году. При этом средняя стоимость рекламы на платформе снизилась на 2%. Такие данные компания представила в квартальной отчетности.

В III квартале разрыв оказался заметнее: число показов выросло на 17%, а стоимость рекламы сократилась на 4%. Таким образом, рекламный инвентарь платформы расширяется быстрее, чем растет его монетизация.

При этом выручка Pinterest за девять месяцев увеличилась на 16%, до $3,36 млрд. В III квартале рост составил 12%, до $1,17 млрд. Компания связывает увеличение доходов прежде всего с рекламными кампаниями, ориентированными на рассмотрение товаров и совершение покупок, а также с ростом аудитории.

Наиболее заметная динамика рекламного бизнеса наблюдалась за пределами Европы. За девять месяцев выручка в США и Канаде выросла на 15%, до $2,52 млрд, а в остальных регионах — на 38%, до $245,6 млн. Европейский рынок принес $590,9 млн, увеличившись на 11%.

Pinterest продолжает развивать инструменты для рекламодателей, в том числе автоматизированное управление кампаниями и AI-оптимизацию ставок. Компания рассчитывает с их помощью повышать эффективность размещений и привлекать бюджеты, ориентированные на конкретные бизнес-результаты.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2026 года темпы роста рекламных доходов крупнейших технологических компаний снизились. На результаты повлияли высокая база прошлого года.