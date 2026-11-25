«VK Музыка» подвела итоги развития рекомендательной системы за третий квартал 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля ежедневной аудитории, которая слушает музыку через рекомендации, выросла на 62%. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе стриминга.

По данным сервиса, время прослушивания рекомендованных треков увеличилось на 56%, а количество ежедневных добавлений композиций из «VK Микс» в раздел «Моя музыка» — на 25%.

В музыкальном разделе появились блоки «Новые релизы» и «Концерты», а также рекомендации на основе понравившихся альбомов и плейлистов. Кроме того, пользователи получили возможность заранее сохранять будущие релизы артистов с помощью пресейвов.

Для артистов и лейблов «VK Музыка» запустила инструмент продвижения ФастТрек. Он использует алгоритмы рекомендаций для поиска аудитории новых композиций. Сейчас сервис работает в тестовом режиме и доступен пользователям «Студии» с юридическим статусом ООО или ИП.

По словам ведущего менеджера продукта «VK Музыки» Олега Лузина, за год команда также обновила алгоритмы персональных рекомендаций, настройки «VK Микс» и механизмы подбора музыки по артистам.