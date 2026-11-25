«Яндекс» обновил систему оценки качества рекламных мест в Рекламной сети «Яндекса» (РСЯ). Если раньше алгоритмы анализировали эффективность на уровне страниц сайтов и разделов приложений, то теперь учитывают показатели каждого конкретного места размещения. Изменения затронули веб- и мобильный инвентарь сети, который включает более 65 тыс. сайтов и приложений. Об этом Sostav рассказали в компании.

По результатам тестирования, до 40% кликов по рекламе на этих площадках перераспределяется на места, которые приносят рекламодателям более высокие бизнес-результаты. Новая система оценки качества уже включена по умолчанию во всех кампаниях в «Директе», предназначенных для показа в РСЯ.

При оценке рекламных мест учитываются частота целевых действий после перехода по объявлению, вовлеченность пользователей, а также признаки накруток и активности ботов. Метрика используется не только для распределения рекламного трафика, но и для модерации площадок и выявления недействительных переходов.

По данным «Яндекса», за первое полугодие 2026 года время модерации партнерских площадок сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом к рекламной монетизации не допустили более 25 тыс. сайтов и приложений. Доля фродовых заявок за тот же период снизилась в четыре раза год к году.

Компания также изменила механизмы защиты рекламных кампаний от недействительного трафика. Для подозрительных пользователей может включаться проверка с помощью капчи или ограничиваться показ рекламы. Во втором квартале 2026 года точность фильтрации случайных кликов и других подозрительных переходов выросла вдвое год к году.

Кроме того, рекламодатели получили возможность управлять показами в мобильных приложениях на уровне категорий. Теперь можно повышать приоритет определенных категорий или ограничивать размещение в тех, которые не соответствуют задачам кампании, вместо исключения отдельных приложений.

Обновленные алгоритмы работают на базе Yandex Neuro Ads — комплекса генеративных нейросетей и моделей глубокого обучения «Яндекса».

По итогам третьего квартала 2026 года выплаты партнерам РСЯ выросли на 10% год к году. Оборот «Яндекса» от услуг по рекламе и продвижению (валовый оборот без НДС, до вычета агентских премий) увеличился на 10% год к году и составил 379 млрд руб. за девять месяцев 2026 года.