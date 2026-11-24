RUTUBE и Mediascope провели комплексные панельные измерения интернет-аудитории видеосервиса на всех типах устройств, включая «умные» телевизоры (Smart TV), с учетом кроссплатформенного потребления, сообщили Sostav в пресс-службе видеоплатформы. Ранее аудиторию видеосервисов на разных экранах не измеряли в рамках единой системы и общей методологии. По данным Mediascope, ежедневная аудитория RUTUBE на Smart TV превышает 5,2 млн человек.

При этом 77% пользователей смотрят контент сервиса только на больших экранах и не используют для этого другие устройства в течение суток. Учет Smart TV увеличил измеряемую суточную аудиторию RUTUBE на 19% по сравнению с показателем для компьютеров и мобильных устройств.

Исследование также выявило возрастные особенности аудитории. Почти половина зрителей RUTUBE на Smart TV (45%) — пользователи от 12 до 34 лет. Таким образом, телевизионный экран охватывает в том числе молодую и экономически активную аудиторию.

«Сегодня Smart TV выбирает молодая аудитория, которая представляет большой интерес для рекламодателей. Мы видим большой потенциал этого направления для развития новых форматов взаимодействия с нашими пользователями и партнерами», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава Цифровых активов Сергей Косинский.

Директор департамента исследований «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Пугачева добавила, что на реализацию проекта потребовалось полгода.



«Теперь мы можем не только оценивать масштаб аудитории RUTUBE на Smart TV, но и понимать ее структуру и пересечения с аудиторией других устройств», — резюмировала Пугачева.

В ноябре RUTUBE представил собственную рекламную платформу. Отмечалось, что через площадку проходит более 70% прямых рекламных размещений видеосервиса.