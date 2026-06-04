Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Виктор Донюков
Дарья Башвинова
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.06.2026 в 13:35

«Первый канал» вынужден сократить выпуск новых сериалов из-за ситуации на рекламном рынке

Сотрудничество с онлайн-платформами позволяет каналу получать проекты для телеэфира с меньшими затратами

3

«Первый канал» в условиях текущей ситуации на российском рекламном рынке оптимизирует расходы, сохраняя при этом качество контента. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст, передают «Ведомости».

По его словам, компания вынуждена сократить часть собственного производства телесериалов. Вместе с тем канал расширяет сотрудничество с онлайн-платформами, что позволяет получать новые сериальные проекты для эфира при меньших затратах.

Эрнст уточнил, что изменения не затронут уже существующие и популярные телевизионные франшизы. Их производство и выпуск продолжатся в прежнем режиме.

При этом «Первый канал» не рассматривает сокращение персонала. Руководитель вещателя отметил, что штат сформирован из подготовленных специалистов, которых компания заинтересована сохранить.

Российский рекламный рынок в 2025 году вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом и достиг 981,6 млрд руб. (без НДС), следует из оценки АКАР. Однако темпы роста заметно замедлились — годом ранее рынок увеличился на 24%.

Видеосегмент, включающий телевизионную рекламу, показал рост на 10% и достиг 312 млрд руб. При этом на телевидение приходится до 88% объема данного сегмента, что сохраняет его ключевую роль в структуре рекламных бюджетов.

Первый канал Константин Эрнст
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.