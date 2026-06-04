«Первый канал» вынужден сократить выпуск новых сериалов из-за ситуации на рекламном рынке

«Первый канал» в условиях текущей ситуации на российском рекламном рынке оптимизирует расходы, сохраняя при этом качество контента. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст, передают «Ведомости».

По его словам, компания вынуждена сократить часть собственного производства телесериалов. Вместе с тем канал расширяет сотрудничество с онлайн-платформами, что позволяет получать новые сериальные проекты для эфира при меньших затратах.

Эрнст уточнил, что изменения не затронут уже существующие и популярные телевизионные франшизы. Их производство и выпуск продолжатся в прежнем режиме.

При этом «Первый канал» не рассматривает сокращение персонала. Руководитель вещателя отметил, что штат сформирован из подготовленных специалистов, которых компания заинтересована сохранить.

Российский рекламный рынок в 2025 году вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом и достиг 981,6 млрд руб. (без НДС), следует из оценки АКАР. Однако темпы роста заметно замедлились — годом ранее рынок увеличился на 24%.

Видеосегмент, включающий телевизионную рекламу, показал рост на 10% и достиг 312 млрд руб. При этом на телевидение приходится до 88% объема данного сегмента, что сохраняет его ключевую роль в структуре рекламных бюджетов.