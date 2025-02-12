С сентября банки будут выдавать потребкредиты с «периодом охлаждения»

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать «период охлаждения» для потребительских кредитов. Законопроект, принятый Госдумой 11 февраля сразу во втором и третьем чтении, вводит отсрочку на выдачу заемных средств. Об этом пишут «Ведомости».

Теперь при оформлении кредита от 50 тыс. до 200 тыс. руб. заемщики смогут получить деньги только через четыре часа, а при сумме свыше 200 тыс. руб. — не ранее чем через 48 часов. Исключения составят кредиты до 50 тыс. руб., ипотека, автокредиты и образовательные займы. Закон также затрагивает POS-кредиты (оформленные офлайн в магазине), которые можно будет получить без отсрочки.

Главная цель принятого закона — снизить количество случаев мошенничества, когда злоумышленники, пользуясь доверием людей, вынуждают их оформлять кредиты и переводить деньги на чужие счета. Документ также вводит ответственность для так называемых дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты для обналичивания украденных средств.

Кроме того, банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проверять заемщиков по налоговым базам и сверять их данные с кредитными бюро, чтобы избежать случаев массового оформления кредитов под влиянием мошенников.

ЦБ получит право корректировать параметры «периода охлаждения» в зависимости от эффективности антифрод-мер, внедряемых банками. Также кредиторы не смогут требовать погашения долга, если суд признает выдачу кредита результатом мошенничества. Дополнительно вводится лимит в 100 тыс. руб. в месяц на переводы для граждан, чьи карты попали в базу подозрительных операций, а также ограничение на зачисление средств на виртуальные карты в первые 48 часов после их выпуска.

По мнению экспертов, эти меры помогут снизить риски мошенничества и защитить наиболее уязвимые слои населения. Напомним, проект закона внесли в Госдуму в декабре 2024 года. В первом чтении документ был принят 15 января.