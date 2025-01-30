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30.01.2025 в 12:20

Россиян хотят освободить от долгов по взятым из-за мошенников кредитам

Такую поправку добавят в законопроект о периоде охлаждения по потребкредитам

Россиян предлагают освободить от долгов по кредитам, которые были взяты мошенниками на их имя. Также освободят от задолженности, если злоумышленники убедили заемщиков взять ссуду и перевести им деньги. Это будет возможно при условии, если банк или микрофинансовая организация (МФО) не соблюдали антифрод-процедуры. Такую поправку добавят ко второму чтению в законопроект о периоде охлаждения по потребительским кредитам, пишут «Ведомости».

Проект закона внесли в Госдуму в декабре 2024 года. Документ был принят депутатами в первом чтении 15 января. Второе чтение пройдет 12 февраля.

Законопроект в изначальной версии вводит период охлаждения четыре часа по потребительским кредитам, составляющим 50−200 тыс. руб., 48 часов — для сумм больше 200 тыс. руб. Центробанк может менять требования и не применять их к кредиторам, которые эффективно осуществляют антифрод-мероприятия.

Согласно новым поправкам, с заемщика не будут требовать долг, если банк или микрофинансовая организация не проверили кредитную заявку на предмет мошенничества, выдали заем с нарушением процедур, а затем было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у заемщика.

Позже решат вопрос, как Центробанк будет контролировать антифрод-деятельность кредитных организаций и МФО.

кредиты законопроект Долги Мошенники
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