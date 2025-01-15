Госдума приняла в первом чтении закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий для клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам. Мера разработана в целях защиты россиян от финансовых мошенников. Соответствующая запись появилась в карточке проекта в думской электронной базе.

Согласно документу, банки и МФО будут обязаны выдавать заемщику средства по кредитам и займам с отсрочкой в четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб., 48 часов — для сумм свыше 200 тыс. руб. Ограничение распространяется на случаи увеличения суммы уже открытого кредита или лимита кредитования.

При этом предлагаемые меры не затронут автокредиты при перечислении денег на счет автодилера, а также на образовательные кредиты с господдержкой.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, если решение обратиться в банк было принято под влиянием мошенников, то в течение «периода охлаждения» граждане смогут отказаться от получения денежных средств. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен до конца января.

Напомним, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов в декабре 2024 года.