Perfluence: как дерзкий заяц Перфик спас блогеров Земли

О спецпроекте Sostav креативная команда Perfluence узнала за неделю до окончания конкурса. Не думали ни секунды, влетели в последний вагон. Маскот нашей платформы — дерзкий парень, заяц Перфик, поэтому при выборе главного героя комикса все было очевидно. Но тут же появилась первая сложность: как превратить маскота в полноценного персонажа, создать для него вселенную и завернуть все это в комикс? Так началось наше творческое путешествие.
Perfluence: приключения диджитал-героя
Поиск идеи
Во время работы мы опирались на стиль американской школы комиксов, поскольку она славится многогранностью сюжетов и насыщенными изображениями. Изюма добавил фирменный цвет Perfluence — зеленый.
Мы нередко называем нашу команду «зеленая семья». Бум, идея! Почему бы не создать «зеленую» планету Perfluence и населить ее забавными Перфиками?
Центральной фигурой комикса стал СуперПерфик, в характере и идеалах которого мы отразили сооснователя платформы Perfluence. Он, как и положено настоящему супергерою, прибыл на помощь блогерам и брендам планеты Земля и с помощью своей суперсилы разрулил ситуацию.
Процесс работы
Шаг 1.
Обратиться к чату GPT с просьбой взять на себя роль сценариста комиксов. Это ключевой этап, поскольку таким образом вы настраиваете нейросеть на задачу. В ответ чат предложил подробно описать жанр, персонажей, сюжет, формат, а после получения необходимых исходных данных подготовил детальную структуру комикса.
Дело за малым: внести корректировки и попросить чат оформить полноценное ТЗ для отрисовки комикса с информацией о кадрах (панелях), разговорных облачках, описательных рамках, иллюстрациях и композиции. Случилась магия, текст готов.
Шаг 2.
Чтобы преобразовать текст в изображения, мы прибегли к помощи Midjourney. Дополнительную роль в процессе удаления объектов и доработки недостающих деталей сыграл Generative Fill от Adobe. На отрисовку всех изображений и экспорт в формате PNG ушло два дня.
Работа над персонажами
Для генерации цивилизации зайцев и главного героя мы использовали референс оригинального маскота в промте, что позволило получить более точный результат.
Оригинальный Перфик:
Финальный промт и результат: a comic book strip, storytelling, green planet surrounded by a green halo, civilization, two bunnies <ссылка на картинку с Перфиком> look at each other and talk.
Мы стремились к максимальной детализации изображения и хотели добавить СуперПерфику смартфон, однако Midjourney настойчиво отказывался реализовать идею. В результате мы получили изображение без смартфона, а затем обратились к Generative Fill от Adobe, который успешно добавил нужный объект.
И убрали лишнюю фигуру на картинке с Фродером:
Кстати, работа с логотипами — отдельная головная боль. Нейросети так и не смогли с ними справиться, пришлось добавлять вручную.
Участие человека в создании изображений
Иногда при работе с нейросетями возникают недопонимания, поэтому дизайнерам приходится дорабатывать изображение в фотошопе. Например, несмотря на то, что в запросах много раз указывалось «a comic book strip» или «comic book style», на выходе мы получали картинку в стиле Disney. Чтобы сохранить идею, обратились к Photoshop, который сумел изобразить супергероя в нужной стилистике.
С глазами та же проблема. Несмотря на многочисленные попытки убедить нейросеть выдать зеленый цвет, в большинстве случаев заяц оставался кареглазым.
По задумке ведущий новостей, должен был быть изображен внутри телевизора, а не рядом с ним. Midjourney настойчиво отказывался выполнять задачу, поэтому дизайнеру пришлось дорабатывать картинку в Photoshop.
Запрос был следующим: A TV screen from which a news anchor reports the news, comic book strip, storytelling.
Неудачные попытки:
Самой распространенной болью в Midjourney является прорисовка частей тела у персонажей: поплывшие глаза, руки без пальцев, тройное ушко у зайчика. Было потрачено много времени для получения адекватного результата.
Здесь Перфика жмыхнуло:
Здесь он отрастил третье ухо:
Здесь по запросу "flying bunny in a spacesuit" получился скорее персонаж из комикса “Человек-муравей и Оса”:
Лайфхаки и советы, которые могут быть полезны при работе с нейросетями
- Подойдите к процессу с серьезностью и внимательно изучите все доступные параметры в Midjourney. Это позволит максимально эффективно использовать возможности ИИ;
- Присылайте ИИ свои референсы. Это поможет получить наиболее точный и детализированный результат. Со стилизацией изображений может помочь сайт.
- Используйте Custom Zoom для более точной настройки и редактирования картинки в версии Midjourney 5.2.
- Помните о важности ключевых слов и деталей, которые должны быть учтены в конечном результате. Они помогают ИИ лучше понять ваш запрос;
- Не забывайте о параметрах. «--Chaos» влияет на разнообразие исходных сеток изображения, а высокое значение этого параметра ведет к более необычным и непредсказуемым результатам. Параметр «--No» можно использовать для устранения определенных деталей или дефектов из сгенерированных изображений.«--Quality», в свою очередь, позволяет получить более высококачественное изображение;
- Старайтесь не перегружать запросы промтами. Избыточное количество информации может запутать ИИ и привести к неудовлетворительному результату;
- И последнее, но не по значению: будьте терпеливы и настойчивы. Мы в вас верим!