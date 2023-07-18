Perfluence: как дерзкий заяц Перфик спас блогеров Земли

О спецпроекте Sostav креативная команда Perfluence узнала за неделю до окончания конкурса. Не думали ни секунды, влетели в последний вагон. Маскот нашей платформы — дерзкий парень, заяц Перфик, поэтому при выборе главного героя комикса все было очевидно. Но тут же появилась первая сложность: как превратить маскота в полноценного персонажа, создать для него вселенную и завернуть все это в комикс? Так началось наше творческое путешествие.

Perfluence: приключения диджитал-героя

Поиск идеи

Во время работы мы опирались на стиль американской школы комиксов, поскольку она славится многогранностью сюжетов и насыщенными изображениями. Изюма добавил фирменный цвет Perfluence — зеленый.

Мы нередко называем нашу команду «зеленая семья». Бум, идея! Почему бы не создать «зеленую» планету Perfluence и населить ее забавными Перфиками?

Центральной фигурой комикса стал СуперПерфик, в характере и идеалах которого мы отразили сооснователя платформы Perfluence. Он, как и положено настоящему супергерою, прибыл на помощь блогерам и брендам планеты Земля и с помощью своей суперсилы разрулил ситуацию.

Процесс работы

Шаг 1.

Обратиться к чату GPT с просьбой взять на себя роль сценариста комиксов. Это ключевой этап, поскольку таким образом вы настраиваете нейросеть на задачу. В ответ чат предложил подробно описать жанр, персонажей, сюжет, формат, а после получения необходимых исходных данных подготовил детальную структуру комикса.

Дело за малым: внести корректировки и попросить чат оформить полноценное ТЗ для отрисовки комикса с информацией о кадрах (панелях), разговорных облачках, описательных рамках, иллюстрациях и композиции. Случилась магия, текст готов.

Шаг 2.

Чтобы преобразовать текст в изображения, мы прибегли к помощи Midjourney. Дополнительную роль в процессе удаления объектов и доработки недостающих деталей сыграл Generative Fill от Adobe. На отрисовку всех изображений и экспорт в формате PNG ушло два дня.

Работа над персонажами

Для генерации цивилизации зайцев и главного героя мы использовали референс оригинального маскота в промте, что позволило получить более точный результат.

Оригинальный Перфик:

Финальный промт и результат: a comic book strip, storytelling, green planet surrounded by a green halo, civilization, two bunnies <ссылка на картинку с Перфиком> look at each other and talk.

Мы стремились к максимальной детализации изображения и хотели добавить СуперПерфику смартфон, однако Midjourney настойчиво отказывался реализовать идею. В результате мы получили изображение без смартфона, а затем обратились к Generative Fill от Adobe, который успешно добавил нужный объект.

И убрали лишнюю фигуру на картинке с Фродером:

Кстати, работа с логотипами — отдельная головная боль. Нейросети так и не смогли с ними справиться, пришлось добавлять вручную.

Участие человека в создании изображений

Иногда при работе с нейросетями возникают недопонимания, поэтому дизайнерам приходится дорабатывать изображение в фотошопе. Например, несмотря на то, что в запросах много раз указывалось «a comic book strip» или «comic book style», на выходе мы получали картинку в стиле Disney. Чтобы сохранить идею, обратились к Photoshop, который сумел изобразить супергероя в нужной стилистике.

С глазами та же проблема. Несмотря на многочисленные попытки убедить нейросеть выдать зеленый цвет, в большинстве случаев заяц оставался кареглазым.

По задумке ведущий новостей, должен был быть изображен внутри телевизора, а не рядом с ним. Midjourney настойчиво отказывался выполнять задачу, поэтому дизайнеру пришлось дорабатывать картинку в Photoshop.

Запрос был следующим: A TV screen from which a news anchor reports the news, comic book strip, storytelling.

Неудачные попытки:

Самой распространенной болью в Midjourney является прорисовка частей тела у персонажей: поплывшие глаза, руки без пальцев, тройное ушко у зайчика. Было потрачено много времени для получения адекватного результата.

Здесь Перфика жмыхнуло:

Здесь он отрастил третье ухо:

Здесь по запросу "flying bunny in a spacesuit" получился скорее персонаж из комикса “Человек-муравей и Оса”:

Лайфхаки и советы, которые могут быть полезны при работе с нейросетями

Подойдите к процессу с серьезностью и внимательно изучите все доступные параметры в Midjourney. Это позволит максимально эффективно использовать возможности ИИ;

Присылайте ИИ свои референсы. Это поможет получить наиболее точный и детализированный результат. Со стилизацией изображений может помочь сайт.

Используйте Custom Zoom для более точной настройки и редактирования картинки в версии Midjourney 5.2.