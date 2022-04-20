Ozon запустил новый формат рекламы — видеобаннеры

Ozon анонсировал запуск нового формата рекламы — видеобаннеры, сообщили Sostav в пресс-службе Ozon. Они будут размещены на главной странице маркетплейса: на десктопе, в мобильной версии и в приложении. Настройка видеобаннеров станет доступна с 20 апреля.

Новое рекламное место будет состоять из двух частей — сам ролик и рядом карточка товара. Пользователи смогут посмотреть ролик и сразу же купить понравившийся им товар.

Пресс-служба Ozon：



У нас сейчас большой фокус на развитие рекламной платформы и создание инструментов, которые могут обеспечить эффективные маркетинговые коммуникации с покупателям. Видеобаннеры — новый формат для нашей платформы. Мы рассчитываем, что поможем продавцам и партнерам инструментом, который донесет до покупателей ценности бренда в новой форме.

Чтобы оказаться на главной странице, нужно пройти внутреннюю модерацию. Ozon рекомендует загружать ролики длиной не более 15 секунд и не тяжелее 25 МБ. Срок действия кампании зависит от желания самого продавца. Видеореклама работает по принципу аукциона: у кого выше ставка — тот получает больше охвата.

OLV-формат на Ozon поможет как продавцам, так и партнерам сделать свою рекламную стратегию более сбалансированной, учитывая размер и качество аудитории маркетплейса, считают в Ozon. В марте месячная аудитория сервиса приблизилась к 50 млн полььзователей, а средний посетитель проводит на маркетплейся не менее 9 минут в день. По результатам тестового запуска нового рекламного формата, в среднем три из десяти пользователей досматривали рекламный ролик до конца.



С апреля 2022 года Ozon начал продавать баннерную рекламу на своих площадках сторонним рекламодателям. До этого момента маркетплейс разрешал размещать рекламу только своим продавцам.