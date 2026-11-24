TikTok представил новые инструменты безопасности. Так, теперь пользователи смогут загружать изображения и видео в специальный сервис, чтобы проверить, были ли они созданы или отредактированы с помощью ИИ-инструментов платформы. Проверка доступна даже без аккаунта в TikTok.

Кроме того, добавлен инструмент Likeness Detection, который поможет авторам находить созданные с помощью ИИ публикации, в которых без согласия используется их внешность. Пользователи смогут отмечать такой контент и отправлять жалобы платформе.

Компания также обновила функцию «Семейные настройки». Теперь родители смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, на кого подписываются, какой контент смотрят и что публикуют.

TikTok также намерен добавить фунцию уведомления родителей в случае, если подросток неоднократно ищет материалы по темам, связанным с самоповреждением. Для создания этой функции компания консультируется с экспертами по психологическому здоровью.

Обновления появились на фоне усиления контроля за TikTok в разных странах. В частности, в Испании прокуратура начала расследование из-за распространения на платформе материалов сексуального насилия над детьми, а американские суды рассматривают иски, связанные с влиянием соцсетей на несовершеннолетних.